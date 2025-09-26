غارات إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بشن جيش الاحتلال غارات جوية على سلسلة جبال لبنان الشرقية.

82 ألف نازح جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الإثنين الماضي، أن الأزمة الإنسانية في لبنان لم تنتهِ حتى بعد عام من الحرب، ولا يزال هناك أكثر من 82 ألف شخص نازح، مضيفة أن تجاوزات إسرائيل تعيق عودتهم لديارهم.

وقال المنسق الطبي لبرامج "أطباء بلا حدود" في لبنان داروين دياز، في بيان صحفي:"مر عام منذ أن صعّدت إسرائيل حربها في لبنان، وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر الماضي، فالحرب لم تضع أوزارها والأزمة الإنسانية لم تنته بعد ولا يزال هناك أكثر من 82 ألف شخص نازح، وتعاني آلاف العائلات للحصول على الرعاية الصحية فيما تحاول إعادة بناء حياتها في ظل انعدام اليقين".

وحسب البيان، فإن الهجمات الإسرائيلية المستمرة بشكل شبه يومي على لبنان، واحتلال نقاط عند الحدود الجنوبية، يتسبب بمنع النازحين من العودة إلى بيوتهم.

الهجمات الإسرائيلية المستمرة بشكل شبه يومي على لبنان

وأفاد البيان بأنه "في جنوب لبنان، دمرت الحرب البنية التحتية، بما في ذلك الرعاية الصحية. وفي ذروة التصعيد، أُخليت ثمانية مستشفيات، معظمها في المناطق الجنوبية، بينما تضرر 21 مستشفى، أي نحو 13 % من إجمالي مستشفيات البلاد، أو أُجبرت على الإغلاق أو خفضت خدماتها بشكل جذري".

وأشار إلى أن “أبواب 133 من مرافق الرعاية الصحية الأولية أغلقت، وفقدت النبطية وحدها 40 % من طاقة مستشفياتها الاستيعابية. واليوم، يستمر إغلاق الكثير من المرافق المتضررة، وعدة منها تحتاج لإعادة تأهيل”.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن "فرقها ملتزمة بتقديم الخدمات في لبنان حيثما دعت الحاجة، وبضمان حصول السكان من لبنانيين ولاجئين ومهاجرين على الرعاية الصحية الحيوية، في ظل الحاجة الملحة إلى الخدمات الطبية والنفسية والإنسانية في البلاد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.