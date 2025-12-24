إعلام الزقازيق بالشرقية يختتم 2025 بندوات توعوية متنوعة

18 حجم الخط

تمكن مجمع اعلام مركز الزقازيق ومركز النيل للإعلام بمحافظة الشرقية، من تنفيذ ٣٠ ندوة توعوية لأكثر من ٣٠٠٠ مستفيد، وذلك لرفع الوعي المجتمعي لدى المواطنين من يناير حتى ديسمبر 2025 حيث جاءت الندوات متنوعة.

مجمع اعلام الزقازيق استهدف ثلاثة الاف مسيتفيد

وكشف الدسوقى عبدالله مدير عام إعلام شرق الدلتا ومدير مجمع إعلام الزقازيق تنفيذ كلًا من المجمع والمركز سلسلة مكثفة من الأنشطة التوعوية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر ٢٠٢٥، بلغت ٣٠ ندوة توعوية استهدفت أكثر من ٣٠٠٠ مستفيد من مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن تلك الأنشطة تناولت عددا من المحاور الأساسية

وأوضح أن الندوات كانت حول الإنتماء الوطني والمواطنة والأمن القومي بمفهومه الشامل ومواجهة الشائعات والحروب غير التقليدية ودور الإعلام في التصدي لها، بالاضافة الى المشاركة السياسية والانتخابات ودور الأسرة في بناء الوعي والقيم المجتمعية ومواجهة العنف والتطرف بالإضافة إلى ندوات عن التغيرات المناخية والطاقة المتجددة وأخرى عن تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية وتمكين الشباب وبناء قيادات المستقبل ورفع الوعي بقضايا الأسرة والتنمية المستدامة.

الندوات التوعوية واللقاءات الحوارية

وقال عبدالله إن اللقاءات الحوارية والندوات التوعوية نُفذت في عدد من المواقع الحيوية بالمحافظة لضمان الوصول لأكبر عدد من المستفيدين ومن أبرزها:قاعات مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام والمؤسسات التعليمية والجامعات ومديريات الخدمات بالمحافظة وأيضا مراكز الشباب ومجالس المدن والوحدات المحلية وبعض المدارس والمعاهد بالإضافة إلى مقرات مؤسسات المجتمع المدني.

مواجهة الشائعات ودعم استقرار المجتمع

بدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بأهمية الجهود التي يبذلها مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام في نشر الوعي الوطني، مؤكدًا أن هذه الأنشطة تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الإنتماء، ومواجهة الشائعات، ودعم الاستقرار المجتمعي، وبناء المواطن القادر على المشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية.

