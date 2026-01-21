الأربعاء 21 يناير 2026
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الزراعي في القليوبية

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل قرية ميت عاصم التابعة لـ مركز بنها، في الاتجاه القادم من القاهرة لبنها، إنقلاب سيارة سوزوكي، في منطقة الملف بين قرية ميت عاصم وقرية سندنهور، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تم إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية، وجرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي.

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة بدائرة مركز بنها، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه القادم من القاهرة.

انقلاب سيارة سوزوكي في المنطقة بين قريتي ميت عاصم وسندنهور التابعة لمركز بنها


انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية لمكان الحادث مدعمة بسيارة اسعاف وبالمعاينة والفحص تبين بانقلاب سيارة سوزوكي في المنطقة بين قريتي ميت عاصم وسندنهور التابعة لمركز بنها، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، في الاتجاه القادم من القاهرة، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى بنها التعليمي، لتلقى العلاج.

وتمكن رجال إدارة مرور القليوبية، من إعادة فتح الحركة المرورية على الطريق الزراعي ببنها، لمنع تعطل مصالح المسافرين، بعد رفع وتجنيب السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية القاهرة الاسكندرية الزراعي القاهرة الإسكندرية أمن القليوبية طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي مستشفي بنها التعليمي منطقة القليوبية الأزهرية منطقة القليوبية مرور القليوبية مديرية أمن القليوبية

