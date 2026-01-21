ظهرت الآن، نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لوظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

18 حجم الخط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية:

نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة، كما سيتم إتاحة التظلم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز أعلن عن هذه المسابقة في 15 سبتمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي المسابقات، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.

وفي سياق آخر استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الجهاز بالعاصمة الجديدة، حيث تم بحث تعزيز وتطوير آليات العمل بين الجانبين.

وتناول اللقاء أيضا بحث مجالات التعاون الفني والتنظيمي، وآليات الاستفادة من خبرات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دعم جهود الهيئة الوطنية للإعلام، خاصة في مجالات التطوير الإداري وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين بيئة العمل.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال اللقاء أن الجهاز يضطلع بدور فني داعم للمؤسسات الوطنية، من خلال تقديم الخبرات والاستشارات الفنية اللازمة لتطوير الهياكل التنظيمية ونظم العمل، وبما يدعم توجهات الدولة نحو تحديث الجهاز الإداري ورفع كفاءته.

