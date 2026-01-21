الأربعاء 21 يناير 2026
أخبار مصر

نجاح 91 عاملًا، وزارة العمل تختتم اختبارات مشروع الضبعة النووية

اختبارات مشروع الضبعة
اختبارات مشروع الضبعة النووية
اختتمت وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، اليوم الثالث لاختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووية لشباب محافظة قنا، والتي تُنظم بالتعاون مع شركة «نيكيمِت» بمركز التدريب المهني بمدينة قفط.

اختبارات القبول للعمل بمشروع الضبعة النووية

 أسفرت نتائج اختبارات هذا اليوم عن اجتياز 25 عاملًا من إجمالي 78 عاملًا تقدموا للاختبارات، ليصل بذلك إجمالي عدد المتقدمين والحاضرين على مدار الأيام الثلاثة إلى 241 عاملًا، نجح منهم 91 عاملًا بعد اجتيازهم كافة الاختبارات الفنية والمهنية المقررة، وذلك وفقًا لمتطلبات العمل بالمشروع.

وزارة العمل تختتم اختبارات اليوم الثالث لمشروع الضبعة النووية لشباب قنا

وقد شهد الفعاليات أحمد محمد معوض، مدير مديرية عمل قنا، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل بمتابعة سير الاختبارات ميدانيًا، والتأكد من تطبيق المعايير الفنية والمهنية المعتمدة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.. 

 

وشملت الاختبارات عددًا من المهن الفنية المتخصصة، من بينها حداد مسلح، ونجار مسلح، وفورمجي، وفني تركيبات هياكل معدنية، ولحام كهرباء، ولحام أرجون، في إطار احتياجات المشروع..

جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشباب المحافظات

وتأتي هذه الاختبارات ضمن جهود وزارة العمل لتوفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشباب المحافظات، وتأهيل الكوادر الفنية المدربة للمشاركة الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية المؤهلة.

