"مودة" ينظم المعسكر التدريبي الأول لتأهيل كوادر حضانات مراكز تنمية الأسرة

نظم برنامج "مودة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" المعسكر التدريبي الأول لتأهيل الكوادر العاملة بحضانات مراكز تنمية الأسرة والطفل الذى شهدت أعماله محافظة الإسكندرية بمشاركة 53 متدربة من المعلمات والمشرفات والكوادر الإدارية العاملة بمراكز تنمية الأسرة والطفل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظات سوهاج، الوادي الجديد، الإسماعيلية، البحيرة، المنوفية، والشرقية.

وقالت رندة فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة: إن المعسكر يأتي نتاجًا للتعاون الاستراتيجي بين مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة"، ومؤسسة "حياة كريمة" واستجابة لنتائج وتوصيات الحصر الوطني الشامل للحضانات.

وأضافت فارس أن التدريب يستهدف بناء قدرات المتدربين فى 6 مراكز تنمية الأسرة والطفل والتى تم إسناد تشغيلها كمرحلة أولى لمؤسسة حياة كريمة فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتشغيل عدد 47 مركزًا لتنمية الأسرة والطفل على مستوى الجمهورية بهدف تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال، ودعم جهود الوزارة في الارتقاء بملف الطفولة المبكرة ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

وأشارت فارس إلى أن محاور المعسكر الذي امتد على مدار ثلاثة أيام، تناول عددا من المحاور التى استهدفت تنمية مهارات المشاركين في فهم سيكولوجية الطفل، وأساليب التدخل المبكر لاضطرابات النمو والتوحد، وآليات الحماية من الإساءة، إلى جانب فنون تعديل السلوك وطرق التواصل الفعّال مع الأسر في المواقف الحرجة.

تدريب أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع رؤية مبادرة "مودة.. تربية.. مشاركة" التي تهدف إلى تهيئة بيئة صحية تمنح الطفل فرصًا للنمو البدني والعقلي والعاطفي، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستتضمن تدريب أولياء أمور الأطفال الملتحقين بالحضانات لضمان اتساق أسلوب التعامل بين الأسرة والحضانة، بما يسهم في تنشئة جيل يتمتع بالسلامة النفسية والنمو المتوازن.

ومن جانبها أكدت عهود وافي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، أن المعسكر يأتي ترجمة للرؤية الاستراتيجية للمؤسسة في تمكين الأسرة وبناء كوادر مهنية قادرة على تقديم خدمات حمائية عالية الجودة، بما يسهم في تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة وضمان تنشئة جيل واعٍ قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

وأشارت يوستينا ثروت، عضو مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة" والمسئولة عن المشروع، إلى أن تدريب الكوادر يُمثل حجر الأساس لضمان تنشئة طفل سوي، مشددة على أن اعتبار المعلمات والمشرفات منظومة تربوية متكاملة مع الأسرة هو تفعيل حقيقي لما جاء بتوصيات الحصر الوطني الشامل للحضانات، مؤكدة أن الاهتمام بالطفل هو استثمار في مستقبل الوطن.

