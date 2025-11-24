الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة يبحث مع الوطنية للصحافة تعزيز التعاون المشترك

المهندس حاتم نبيل
المهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
18 حجم الخط

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك بين الجانبين في الملفات ذات الاهتمام المتبادل.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجهاز بضيفه، مؤكدًا حرص "التنظيم والإدارة"  باعتباره بيت الخبرة الوطني في مجالات التنظيم الإداري والتطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية على تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم للهيئة الوطنية للصحافة، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات وفقًا للأطر المنظمة لعمل الهيئة.

من جانبه، قدم المهندس عبد الصادق الشوربجي التهنئة للمهندس حاتم نبيل بمناسبة توليه رئاسة الجهاز، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به الجهاز في النهوض بمستوى الأداء الحكومي، ومعربًا عن اعتزازه بعلاقات التعاون الوثيقة بين المؤسستين والدعم المتبادل الذي يرسخ مناخًا مؤسسيًّا قائمًا على المهنية والاحترام.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تعزيز قنوات التواصل بين الجانبين، وتكثيف العمل المشترك في الملفات ذات الأولوية، بما يضمن دعم خطط الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي بصورة مستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مستوى الخدمات عبدالصادق الشوربجي حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مواد متعلقة

التنظيم والإدارة: ندعم المؤسسات الحكومية في استكمال هياكلها التنظيمية

التنظيم والإدارة يعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للسكة الحديد ويسلمها جدول الوظائف المحدث

الأكثر قراءة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

تفاصيل أزمة إيقاف برنامج الماجستير بكلية العلوم الطبية التطبيقية بالمنوفية

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية