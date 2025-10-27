الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الانتهاء من عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (118) وظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.

 

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم عقد الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات بصلاح سالم.

 

وبلغ عدد الممتحنين 3912 متقدمًا من مختلف المحافظات، في أجواء تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق منظومة إلكترونية دقيقة تضمن موضوعية المفاضلة بين المرشحين.

وكان الجهاز قد نشر الإعلان عن هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية، بينما تم التقديم من خلال وزارة المالية التي وافَت الجهاز بقوائم المرشحين المستوفين لإجراء الامتحانات المميكنة تمهيدًا لاختيار الأكفأ.

الجريدة الرسمية