التنظيم والإدارة ينتهي من عقد الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الانتهاء من عقد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل (118) وظيفة مدير عام بمصلحة الضرائب المصرية.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أنه تم عقد الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات بصلاح سالم.

وبلغ عدد الممتحنين 3912 متقدمًا من مختلف المحافظات، في أجواء تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص، وفق منظومة إلكترونية دقيقة تضمن موضوعية المفاضلة بين المرشحين.

وكان الجهاز قد نشر الإعلان عن هذه الوظائف على بوابة الوظائف الحكومية، بينما تم التقديم من خلال وزارة المالية التي وافَت الجهاز بقوائم المرشحين المستوفين لإجراء الامتحانات المميكنة تمهيدًا لاختيار الأكفأ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.