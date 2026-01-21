شعبة الصيدليات: نرفض تطبيق قرار رئيس هيئة الدواء بشأن التركيبات الدوائية

18 حجم الخط

استنكرت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إصدار رئيس هيئة الدواء المصرية، القرار 868 لسنة 2026.

القرار متعلق بفرض رسوم لمنح تراخيص للصيادلة

وقال الدكتور حاتم بدوي سكرتير الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، لـ «فيتو» إن هذا القرار متعلق بفرض رسوم لمنح تراخيص للصيادلة بعمل التركيبات الصيدلانية.

القرار مخالف للقانون وبه تعنت واضح ضد الصيادلة

وأوضح أن القرار به تعنت واضح ضد الصيادلة، فضلًا عن أنه مخالف تمامًا لنص القانون 127 لسنة 1955 والمنظم الممارسة مهنة الصيدلة، لأن القانون نص صراحة على أن من صميم عمل الصيدلى هو عمل التركيبات الدوائية، متسائلًا: فهل رئيس الرهينة يحتاج إلى رسوم إضافية لكي يمارس الصيدلى عمله؟

نرفض القرار لما فيه من عوار قانوني ويفرق بين الصيدليات

واستطرد «بدوي» قائلًا: إنه عندما خرج الدكتور ياسين رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء على إحدى القنوات الفضائية ليوضح أن المستهدف من هذا القرار هو صيدليات لم ترخص بعد، فإن ذلك يعد إشارة واضحة على أن هناك ما يتم فى الكواليس لا نعلم عنه شيئًا، وفي إشارة واضحة على أنه سيكون هناك نوع آخر من الصيدليات فى مصر وهو ما نرفضه تمامًا ولن نصمت على هذا، لما فيه من عوار قانونى ودستوري ويفرق بين الصيدليات.

وأضاف سنسلك كل مسار قانونى وشرعى للحفاظ على مقدرات هذه المهنة التى تعيل أكثر نحو 2 مليون مصرى، وأنه على رئيس هيئة الدواء مراجعة قراراته جيدًا وطرحها للنقاش المجتمعى قبل اصدارها، خاصة إذا كانت تتسبب فى بلبلة وتكدر صفو المجتمع الصيدلي وهو الذي يمثل خط الدفاع الأول في المنظومة الطبية.

