هيئة الدواء: ضبط 2663 مخالفة خلال حملات تفتيش على الصيدليات في نوفمبر

18 حجم الخط

تمكنت هيئة الدواء المصرية، بالتعاون مع الجهات الرقابية والأمنية، من تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على المؤسسات الصيدلية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر نوفمبر، في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضبط سوق الدواء.

تحرير 1,446 محضر شرطة منها 25 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية

وأسفرت الحملات عن التفتيش على نحو 22763 مؤسسة صيدلية شملت المصانع وشركات الدواء والمخازن والصيدليات العامة والخاصة، إضافة إلى المكاتب العلمية ومراكز دراسات الثبات والتكافؤ الحيوي، وتم ضبط 2663 مخالفة متنوعة، مع تحرير 1446 محضر شرطة، منها 25 محضرًا خاصًا بجرائم الإنترنت المتعلقة بالأدوية، وعُرضت جميعها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.

كما نفذت الهيئة بالتنسيق مع الجهات الأمنية 761 حملة تفتيشية نوعية، أسفرت عن ضبط 10 صيدليات غير مرخصة، و11 مخزنًا غير مرخص.

وفي إطار دعم التصحيح الذاتي، تم قبول وتنفيذ 1217 خطة تصحيحية من قبل المؤسسات المخالفة لتوفيق أوضاعها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مخالفات تهدد سلامة الدواء وصحة المواطنين

وأكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنظيمية ضد أي مخالفات تهدد سلامة الدواء وصحة المواطنين، داعية جميع المؤسسات الصيدلية إلى الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط لضمان تقديم خدمة دوائية آمنة وفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.