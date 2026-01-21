رئيس هيئة الدواء: الصناعة المحلية تغطي نحو 91% من احتياجات السوق

18 حجم الخط

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن السوق الدوائي المصري يُعد الأقوى أفريقيًّا وعربيًّا، إذ يمثل نسبة 27% من إجمالي السوق الدوائي الأفريقي.

جاء ذلك خلال ندوة علمية نظمتها الجامعة الألمانية الدولية، حول تطوير صناعة الدواء في مصر ودور الهندسة الصيدلية في ربط التعليم بالصناعة والتشريعات الدولية، وذلك بالتعاون مع الجمعية الدولية للهندسة الصيدلية (ISPE) للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح رجائي، أن الصناعة الدوائية شهدت طفرة كبيرة خلال العقد الأخير، مع نمو ملحوظ في عدد المصانع وخطوط الإنتاج التي تجاوزت 990 خط إنتاج، بإجمالي إنتاج سنوي يقترب من 4 مليارات عبوة دواء.

جهود توطين صناعة الدواء

وكشف مساعد رئيس هيئة الدواء، أن الصناعة المحلية تغطي نحو 91% من احتياجات السوق، مع الجهود المتواصلة لتوطين الصناعات الدوائية الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ودلل رجائي على ذلك بإنشاء مدينة الدواء المصرية "جبتو فارما" التي جاءت بتوجيهات القيادة السياسية، بجانب افتتاح أول مركز متكامل في أفريقيا والشرق الأوسط ‏لتجميع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتي للأدوية المشتقة من البلازما.

وأكد الدكتور محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن صناعة الدواء تمثل أحد ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخًا صناعيًّا عريقًا في هذا المجال منذ تأسيس الاقتصادي الرائد طلعت حرب أول شركة دواء مصرية عام 1939.

وأضاف أن مصر تصدر منتجاتها الدوائية إلى 171 دولة حول العالم، وحصلت من منظمة الصحة العالمية على مستوى النضج الثالث (Maturity Level 3) في الرقابة على الأدوية واللقاحات، لافتًا إلى أن ذلك إنجاز هام يؤكد أن هيئة الدواء المصرية تتبع معايير عالمية صارمة تضمن توافر منتجات طبية آمنة وفعالة.

