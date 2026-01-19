الإثنين 19 يناير 2026
طلب إحاطة بشأن قرار هيئة الدواء بفرض رسوم على تركيب المستحضرات الصيدلية

مجلس النواب
مجلس النواب
تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار هشام بدوي، موجه إلى رئیس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان في بشأن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية.

قرار هيئة الدواء المصرية

وأشارت عضو مجلس النواب سارة النحاس في طلب الإحاطة، إلى أن قرار هيئة الدواء المصرية بفرض رسوم تصريح ممارسة تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية، يتضمن مخالفة صريحة للقانون وأنه بفرض أعباء مالية تعجيزية علي الصيدلى لممارسة دوره الصيدلي.

سلامة المرضى وجودة الخدمة

وتابعت، كما أنه يحرم الصيدلي من ممارسة دوره الحقيقي بتركيب الأدوية، بما يضمن سلامة المرضى وجودة الخدمة الدوائية المقدمة له.

ودعت إلى ضرورة مراجعة القرار وآثاره السلبية لضمان حماية الصيادلة والمرضى على حد سواء.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة 

وأضافت، استنادًا علي قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، لا سيما المادة (62)، لا يفرض أي رسوم أو قيود جديدة على الصيدليات التي تمارس التركيبات الصيدلية التقليدية.

