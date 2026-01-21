ثقافة الشرقية تنظم 5 فعاليات لدعم الهوية وتوعية المجتمع

18 حجم الخط

أعلن أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لـ إقليم شرق الدلتا الثقافي، عن تنظيم فرع ثقافة الشرقية عدد من الفعاليات المتنوعة بمراكز المحافظة .

وأضاف: نظم بيت ثقافة مباشر محاضرة بعنوان "الإدمان وكيفية الوقاية منه" بدأت بتعريف الإدمان والمواد المخدرة وأثرها السلبي على الصحة العامة والنفسية على الشباب، مما يجعل الشباب مستسلم جسديا ونفسيا للمخدرات، وكذلك دور الدولة في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها.

مكتبة مركز ومدينة ههيا

ونظمت مكتبة ههيا الثقافية محاضرة عن الوحدة العربية ولم الشمل بمدرسة ههيا الثانوية بنات، وذلك بتعريف الوحدة العربية بأنها طرح سياسي يراود كثيرون من العرب على اختلاف مشاربهم السياسية ومعتقداتهم ومذاهبهم وتقوم الفكرة علي أساس دمج بعض أو جميع الأقطار العربية في إطار سياسي واقتصادي واحد يزيل الحدود بين الدول العربية لينشئ دولة قوية اقتصاديا وبشريا وعسكريًا.

محاضرة عن أثر الحب والسلام فى المجتمعات

كما نفذ قصر ثقافة العاشر من رمضان محاضرة عن أثر الحب والسلام بمناسبة اليوم العالمي للتعايش السلمى، مؤكدة أن الحب والسلام هما أساس التعايش السلمي، حيث يزيلان الكراهية، يعززان التفاهم بين الثقافات والأديان، يبنيان جسور الثقة، يدعمان العدالة والمواطنة، ويؤديان إلى مجتمعات متكاتفة، متسامحة، وقادرة على حل نزاعاتها سلميًا، مما يثمر عن تنمية مستدامة ووئام عالمى.

أهمية هذه المناسبة

ويمثل هذا اليوم دعوة للبلدان لزيادة تعزيز المصالحة وللمساعدة في ضمان السلام والتنمية المستدامة، هما ركيزتان أساسيتان لاستقرار العالم وتقدمه. يعتمد التعايش السلمي على فهم الآخر.

بيت ثقافة أبو حماد

وفى بيت ثقافة أبو حماد تم تنفيذ محاضرة عن الزواج المبكر باعتباره ظاهرة خطيرة تقضي على طفولة الفتيات وتحرمهن من التعليم والصحة وتعرضهن للعنف والمشاكل النفسية والجسدية وتضع قيودًا على مستقبلهن وتزيد من مخاطر الحمل المبكر والمضاعفات الصحية الخطيرة مع عواقب سلبية تمتد إلى أطفالهن والمجتمع ككل.

قصر ثقافة منيا القمح

ونظم قصر ثقافة منيا القمح ورشة فنية، كما نفذت مكتبة صفط زريق محاضرة بعنوان" الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع "بالوحدة المحلية بصفط زريق تناولت المشكلة السكانية وأسبابها كالزواج المبكر وكثرة الإنجاب وعدم الاكتفاء بطفلين وعدم استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

المهندس حازم الاشمونى

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الثقافة في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية في بناء شخصية المواطن المصري، لافتًا إلى أن المؤسسات الثقافية تُسهم بدور فعّال في نشر الوعي وتناول القضايا المجتمعية المختلفة، فضلًا عن دورها في التنمية الفكرية من خلال الفنون والرسائل الثقافية الهادفة التي تُسهم في مكافحة العنف والتطرّف والتصدي للعادات السلبية والأفكار الهدامة.

