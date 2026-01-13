ثقافة الشيوخ تناقش تطوير الإعلام والارتقاء بالمحتوى

18 حجم الخط

عقدت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ اجتماعا مغلقًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ملف تطوير الإعلام المصري، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز جودة الأداء الإعلامي، والارتقاء بالمحتوى المقدم للجمهور، ومواكبة التحولات الرقمية والتكنولوجية الحديثة.

أبرز التحديات التي تواجه الإعلام

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه الإعلام المصري، بما يشمل تطوير النظم الرقمية، وضمان الشفافية والمصداقية، وتعزيز المهنية لدى العاملين بالمجال الإعلامي، إضافة إلى سبل دعم الإنتاج المحلي والمحتوى الثقافي المتميز.

تعزيز دور الإعلام الوطني

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية البرلمان لتعزيز دور الإعلام الوطني في خدمة قضايا المجتمع، ونشر الوعي الثقافي والسياحي، وضمان أن يكون الإعلام المصري مؤثرًا ومساهمًا في بناء منظومة إعلامية حديثة تلبي طموحات الدولة والمواطن.

وشهد اجتماع اللجنة أمس مشاركة الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار محمد عمران، لمناقشة سياسة الوزارة وخطة عملها خلال الفترة المقبلة.

وخلال الاجتماع طالب النائب محمد عبد العال أبو النصر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، بضرورة الاهتمام بتطوير قصور الثقافة ودعم أنشطتها، خاصة في محافظة سوهاج، مؤكدًا أنها تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي واكتشاف المواهب وخدمة المجتمع.

وفي ذات السياق، أكد النائب أهمية مشاركة القطاع الخاص في دعم وزارة الثقافة، بما يسهم في تمكينها من أداء دورها، وتوفير فرص عمل، وتنمية مختلف القطاعات الثقافية، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص باتت ضرورة لدعم واستدامة الأنشطة الثقافية.

