محافظات

بدء عرض "نهاية فاوست" ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية بالشرقية

بدءعرض نهاية فاوست
بدءعرض نهاية فاوست ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية

 أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، استضافة قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "نهاية فاوست"، ضمن فعاليات مهرجان "500 ليلة مسرحية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل بمحافظة الشرقية

اللواء خالد اللبان 

 يأتي ذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث يمثل العرض تجربة غير نمطية على مستوى الدراما والصورة.

 

الإدارة المركزية للشئون الفنية 

 ويعد هذا العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ثقافة الشرقية تنظم ورشة فنية بمنتدى الطفل في تل بسطا الأثري

محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

ما حكم المشاركة في نظام تأميني لتغطية نفقات الدفن عند الوفاة؟ الإفتاء تجيب

