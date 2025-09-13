بدء عرض "نهاية فاوست" ضمن مهرجان 500 ليلة مسرحية بالشرقية

أكد أحمد سامي خاطر رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام فرع ثقافة الشرقية، استضافة قصر ثقافة الزقازيق العرض المسرحي "نهاية فاوست"، ضمن فعاليات مهرجان "500 ليلة مسرحية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة.

يأتي ذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث يمثل العرض تجربة غير نمطية على مستوى الدراما والصورة.

ويعد هذا العرض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تحت إشراف الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الثقافة هى إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة باعتبارها المكون الرئيسى الداعم لبناء شخصية المواطن المصرى، مشيرًا إلى الدور الهام الذى تقوم به المؤسسة الثقافية فى نشر الوعي الثقافى ومواكبة مختلف القضايا والمساهمة في التنمية الفكرية المساهمة في نشر العادات السليمة ومحاربة العادات السيئة والأفكار الهادمة.

