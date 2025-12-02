صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يطلق برنامج الوقاية من المخدرات داخل جامعة الإسكندرية

18 حجم الخط

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برنامجًا موسعًا للوقاية من تعاطي المواد المخدرة لطلاب جامعة الإسكندرية، وذلك في إطار استراتيجياته الهادفة لنشر الوعي بين الشباب وتعزيز ثقافة الحماية من المخدرات.

وشهدت الفعالية حضور ممثلي وحدة الصندوق في الإسكندرية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومسؤولي رعاية الشباب، حيث تم تنفيذ سلسلة من الأنشطة التوعوية التي تستهدف توضيح مخاطر الإدمان وآثاره الصحية والاجتماعية، إضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بتعاطي المواد المخدرة.

وتضمن اليوم لقاءات توعوية مباشرة مع الطلاب داخل الحرم الجامعي وعرض مواد توعوية مكتوبة، وتنظيم لقاءات مفتوحة مع الطلاب للرد على استفساراتهم، فضلًا عن تدريب عدد من متطوعي الجامعة ليكونوا “سفراء للوعي” داخل الكليات المختلفة، بهدف ضمان استدامة الجهود الوقائية.

وأكد الدكتور سلام العربى "مشرف الصندوق بالإسكندرية"، أن جامعة الإسكندرية تعد شريكًا أساسيًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2028 والتي تم اطلاقها تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية،وذلك نظرًا لدور الجامعة الرئيسي في التواصل المباشر مع فئة الشباب وتنفيذ برامج الوقاية من الظواهر الخطرة.

وأوضح العربى أن تنفيذ البرنامج داخل الجامعة يأتي ضمن خطة تستهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الطلاب في الجامعات المصرية.

حيث تستمر فعاليات البرنامج خلال الفترة المقبلة داخل مختلف الكليات، مع التوسع في المبادرات والأنشطة التوعوية بهدف خلق بيئة جامعية آمنة وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورة تعاطي المخدرات.

جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي قد أطلق في مطلع نوفمبر الماضي برنامجًا شاملًا للوقاية من المخدرات داخل مدارس الإسكندرية، يستهدف توعية الطلاب في 500 مدرسة على مستوى المحافظة. ويأتي ذلك ضمن خطة الصندوق لنشر الوعي بمخاطر التعاطي والحد من السلوكيات الخطرة بين النشء، من خلال تنفيذ ندوات تفاعلية، وتقديم محتوى توعوي مبسط، إلى جانب تدريب المتطوعين على التواصل الفعّال مع الطلاب وترسيخ قيم الرفض الواعي للتعاطي

