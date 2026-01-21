الأربعاء 21 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان (صور)

حملة ازاله التعديات
حملة ازاله التعديات فى اسوان
18 حجم الخط

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 
إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 

وكلف بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

 

إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 
إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 13 حالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 3400 م2.

و شارك فى جهود هذه الحملات القوات الشرطية، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، مدعمين بمعدات النقل الثقيل التابعة للوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 
إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 

، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة إستهدفت إيقاف أعمال شدة خشبية، وتم فكها بمنطقة الرضوانية، كما تم إزالة حالة فى المهد لمبانى من الطوب الأبيض بمساحه 400 م2، وذلك بحضور نائب رئيس المدينه لقطاع جنوب ورئيس حى جنوب والفنين بالحى.

إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 
إزالة  22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان 

 

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 2620 م2، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

​ أسوان الأراضى الزراعية املاك إجراءات التصرف في أملاك الدولة الأراضي

مواد متعلقة

مع انطلاق الموسم، محافظ أسوان يستجيب لمطالب مزارعي القصب بتمهيد طريق مصنع السكر

محافظ أسوان يشدد على التعامل الفوري والحاسم مع مخالفات البناء

محافظ أسوان يعلن الجاهزية لبدء تنفيذ مشروعات "حياة كريمة 2" فور إطلاق المبادرة

محافظ أسوان يبحث مع مسئولى التأمين الصحى الشامل خطة العمل بالفترة المقبلة (صور)
ads

الأكثر قراءة

أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

السيسي يشارك اليوم في أعمال منتدى دافوس 2026

القاهرة 22 وأسوان تقترب من الـ 30، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

لمرضها الصحي والنفسي، توفيق عكاشة يجدد دعوته لاستضافة شيرين عبد الوهاب في مزرعته

دافوس 2026، السيسي يستعرض جهود التوسع في البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكات الطرق والنقل والموانئ

ضبط 34 بلطجيا وهاربا من المراقبة و98 سلاحا ناريا خلال حملات بالمحافظات

دافوس 2026، السيسي يشارك اليوم في جلسة الرؤساء التنفيذيين للشركات العالمية

المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

خدمات

المزيد

أسعار الحديد في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-1-2026

سعر الـ 100 ين ياباني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21- 1- 2026

المزيد

انفوجراف

ضوابط دخول الهواتف المحمولة من الخارج بدءا من 21 يناير 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من بينها شهر شعبان، الأوقات التي ترفع فيها الأعمال إلى الله

هل يجوز صيام الإثنين والخميس في شهر شعبان؟ واعظ بالبحوث الإسلامية يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية