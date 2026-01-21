إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان (صور)

18 حجم الخط

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الأولى من الموجه الـ 28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان

وكلف بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الله جلال مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية، حيث تشهد متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان

وفى هذا الصدد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة سيد سعدى بإزالة 13 حالة تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بمساحة 3400 م2.

و شارك فى جهود هذه الحملات القوات الشرطية، وأيضًا نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى، مدعمين بمعدات النقل الثقيل التابعة للوحدة المحلية ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان

، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بتنفيذ حملة إستهدفت إيقاف أعمال شدة خشبية، وتم فكها بمنطقة الرضوانية، كما تم إزالة حالة فى المهد لمبانى من الطوب الأبيض بمساحه 400 م2، وذلك بحضور نائب رئيس المدينه لقطاع جنوب ورئيس حى جنوب والفنين بالحى.

إزالة 22 حالة تعدٍ بمدن دراو والبصيلية وأسوان

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة إستهدفت إزالة 8 حالات تعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 2620 م2، وتمت الإزالة بمعدات الوحدة المحلية، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.