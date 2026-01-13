محافظ أسوان يبحث مع مسئولى التأمين الصحى الشامل خطة العمل بالفترة المقبلة (صور)

18 حجم الخط

التقى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتورة رحاب على مدير فرع هيئة التأمين الشامل بالأقصر، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير فرع هيئة التأمين الشامل بأسوان.



المنظومة الصحية

يأتى ذلك استمرارًا لمواصلة ودعم آليات التنسيق والتعاون من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية وضمان حصول كل مواطن على خدمة طبية آمنة ومتكاملة.

وقد أكد الدكتور إسماعيل كمال على حرصه للمتابعة الدورية لأداء منظومة التأمين الشامل وبحث المشكلات والتحديات التى تواجه تقديم الخدمة الصحية لضمان تلبية احتياجات المرضى والمستفيدين بالشكل المطلوب.

وشدد على ضرورة التطوير المستمر للأداء وزيادة تنظيم أساليب التعاون بين مختلف الهيئات والجهات الصحية لتحقيق الاستجابة السريعة لاحتياجات المرضى وخاصة فى الحالات الحرجة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن صحة المواطن تمثل أولوية قصوى على رأس أجندة العمل التنفيذي، حيث أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد أهم مشروعات الحماية الإجتماعية، والتى تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستفيدين وتقديم خدمة صحية متميزة تلبّي جميع تطلعاتهم واحتياجاتهم.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور إسماعيل كمال بالتوسع في توفير المراكز الطبية المتخصصة لإجراء التحاليل الطبية وخاصة تحاليل فيتامين (D) والميكروب الحلزونى، بالإضافة إلى التوسع فى التعاقد وزيادة عدد الصيدليات التجارية داخل مختلف مراكز ومدن المحافظة لتسهيل حصول المنتفعين على العلاج والأدوية المطلوبة دون معاناة، والتغلب على أي نقص في بعض الأصناف الدوائية.

وكلف بتكثيف الجهود لزيادة أسرة العناية المركزة بالمستشفيات التابعة للمنظومة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والتعامل الفورى مع الحالات الحرجة دون تأخير، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عقار (البلافيكس) بصفة منتظمة حفاظًا على استقرار الحالة الصحية لمرضى القلب.

وفى نفس الاجتماع استعرضت الدكتورة رحاب على والدكتور مصطفى أبو المجد عدد من الإنجازات التى حققتها منظومة التأمين الصحى الشامل ودورها الملموس فى توفير العلاج اللازم للمرضى، خاصة إجراء العمليات الجراحية الكبرى والخطيرة التي تتطلب تكاليف مالية مرتفعة وهو ما يعكس نجاح المنظومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق مظلة حماية صحية شاملة.

