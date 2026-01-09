محافظ أسوان يشيد بجهود الطب البيطرى لحماية الثروة الحيوانية خلال 2025

18 حجم الخط

تابع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، نتائج الجهود المبذولة والإنجازات التى تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطرى خلال عام 2025، مشيدًا بهذه الجهود المتميزة التى قامت بها الفرق المختلفة بالمديرية ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائى، والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن.

توسيع نطاق الخدمات البيطرية

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أهمية مواصلة الأعمال على نفس المستوى من الأداء وتسخير كافة الإمكانيات لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية، خاصة فى القرى والمناطق النائية تحقيقًا لأهداف التنمية الريفية وإستراتيجية " الصحة الواحدة " التى تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمعه مكى مدير عام الطب البيطرى بأنه تنفيذًا لتعليمات الوزير علاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نجحت المديرية على مدار عام فى مجال أعمال الوقاية البيطرية فى تحصين 435 ألف و122 رأس من الحيوانات المختلفة ضد الحمى العلاقية وجدرى الأغنام، وكذا تحصين 287 ألف و500 طائر، وفى مجال أعمال الترصد الوبائى حيث تم زيارة 2907 موقع، مع مناظرة 35 ألف و551 حيوان وطائر.

وأشار إلى أن أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم حيث تم ذبح 37 ألف و200 من رؤوس الأبقار والجاموس والأغنام والجمال داخل 13 مجزر، فيما تم المرور على محلات الجزارة والهايبر والسوبر ماركت حيث تم ضبط 12.267.1 كجم لحوم، منها 10.300 كجم لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، و1.967.1 كجم مخالفة للإشتراطات الصحية.

وأوضح الدكتور جمعة مكى أنه فى مجال أعمال الرعاية والعلاج البيطرى تم إجراء الكشف والفحوصات لـ 36 ألف و444 حالة بالوحدات البيطرية، فضلًا عن تنفيذ قوافل مجانية داخل 91 قرية، وإستهدفت إجراء الكشف الطبى على 18 ألف و811 حالة، علاوة على تنفيذ الرعاية التناسلية لـ 3946 حالة، وفى مجال التلقيح الصناعى تم تلقيح 7545 حالة ما بين أبقار وجاموس.

وأكد انه فى مجال أعمال الإرشاد البيطرى تم تنفيذ 1300 ندوة ولقاء وأفلام توضيحية، وفى مجال أعمال الصحة العامة والأمراض المشتركة، فقد تم فحص 6100 حيوان من خلال الإختبارات المعملية، وتنفيذ التحصينات لـ 2333 حيوان، وفى مجال التأمين على الماشية تم التأمين لـ 29 ألف و268 حيوان ما بين عجول تسمين وتربية وإناث من الأبقار والجاموس، وفى مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم 9795 حيوان، وإصدار 11 ألف و635 بطاقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.