دوري أبطال أوروبا، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري.

وجاء ترتيب دوري الأبطال قبل ختام الجولة السابعة كالتالي.. 

ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل مباريات اليوم الأربعاء 

1.    أرسنال الإنجليزي (21 نقطة)

2.    ريال مدريد الإسباني (15 نقطة)

3.    بايرن ميونخ الألماني (15 نقطة)

4.    توتنهام الإنجليزي (14 نقطة)

5.    باريس سان جيرمان الفرنسي (13 نقطة)

6.    سبورتنج لشبونة البرتغالي (13 نقطة)

7.    مانشستر سيتي الإنجليزي (13 نقطة)

8.    أتالانتا الإيطالي (13 نقطة)

9.    إنتر الإيطالي (12 نقطة)

10.    أتلتيكو مدريد الإسباني (12 نقطة)

11.    ليفربول الإنجليزي (12 نقطة)

12.    بروسيا دورتموند الألماني (11 نقطة)

13.    نيوكاسل الإنجليزي (10 نقاط)

14.    تشيلسي الإنجليزي (10 نقاط)

15.    برشلونة الإسباني (10 نقاط)

16.    مارسيليا الفرنسي (9 نقاط)

17.    يوفنتوس الإيطالي (9 نقاط)

18.    جلطة سراي التركي (9 نقاط)

19.    باير ليفركوزن الألماني (9 نقاط)

20.    موناكو الفرنسي (9 نقاط)

21.    آيندهوفن الهولندي (8 نقاط)

22.    أولمبياكوس اليوناني (8 نقاط)

23.    نابولي الإيطالي (8 نقاط)

24.    كوبنهاجن الدنماركي (8 نقاط)

25.    كاراباج الأذربيجاني (7 نقاط)

26.    كلوب بروج البلجيكي (7 نقاط)

27.    بودو جليمت النرويجي (6 نقاط)

28.    بنفيكا البرتغالي (6 نقاط)

29.    بافوس القبرصي (6 نقاط)

30.    سانت جيلواز البلجيكي (6 نقاط)

31.    أياكس الهولندي (6 نقاط)

32.    أتلتيك بلباو الإسباني (5 نقاط)

33.    فرانكفورت الألماني (4 نقاط)

34.    سلافيا براج التشيكي (3 نقاط)

35.    فياريال الإسباني (نقطة واحدة)

36.    كايرات ألماني الكازاخستاني (نقطة واحدة)

وتستكمل اليوم الأربعاء مباريات الجولة السابعة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا 
 

جالاتا سراي ضد أتلتيكو مدريد - الساعة 7:45 مساء 

كاراباج أجدام ضد اينتراخت فرانكفورت - الساعة 7:45 مساء 

يوفنتوس ضد بنفيكا - الساعة 10 مساء 

مارسيليا ضد ليفربول - الساعة 10 مساء 

تشيلسي ضد نادي بافوس - الساعة 10 مساء

بايرن ميونخ ضد سان جيلواز - الساعة 10 مساء 

سلافيا براج ضد برشلونة - الساعة 10 مساء 

أتالانتا ضد أتلتيك بلباو - الساعة 10 مساء 

نيوكاسل ضد إيندهوفن - الساعة 10 مساء 

ويشارك 36 فريقًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

