كيركيز: أتفهم إحباط جماهير ليفربول ولا توجد مشكلة مع “جاكبو”

علق ميلوس كيركيز لاعب ليفربول الإنجليزي، على مباراة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، غدا الأربعاء، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة بدوري أبطال أوروبا، وعلاقته بزملائه في الفريق.

وقال كيركيز: "أتفهم إحباط جماهير ليفربول، لهم حرية التعبير، لكننا نشعر بخيبة أمل أيضًا، يجب أن نتكاتف في الأوقات الصعبة، وأتفهم أن الجماهير تدفع ثمن التذاكر وتسافر لدعمنا، ونحن نتحمل هذه المسؤولية كلاعبين في ليفربول، نريد الفوز من أجل جميع المشجعين الذين يأتون لتشجيعنا، نريد أن نمنحهم لحظات رائعة".

وواصل: "علينا الفوز بمباراتين صعبتين لتحقيق ذلك، لذا ستكون مباراة الغد صعبة وستستمر 90 دقيقة، لكننا نأمل أن نحقق الفوز".

وعن علاقته في الملعب مع زميله كودي جاكبو، علّق: "أقول إنها ليست مشكلة، فأنا ألعب جيدًا مع كودي، وليست هناك مشكلة، فمهمتي هي تمرير الكرة إلى الجناح، وخلق مساحة له، والتقدم للأمام أو للخلف لخلق مساحة له، ثم يعود القرار له فيما سيفعله، نتحدث دائمًا في التدريبات، ونتدرب على التمريرات الثنائية".

وسُئل كيركيز عن السبب وراء تراجع أداء الفريق بعد مرور ساعة من توقيت المباراة، قال: "أوافق على ذلك، لا أعرف، فبعد مرور 60 إلى 70 دقيقة نفقد التركيز ونفقد بعض الانضباط التكتيكي، لا أعرف، ربما نتعب، لست متأكدًا من السبب، لكنني أوافق على ذلك".

واختتم كيركيز تصريحاته قائلا: "يتبقى لنا مباراتان في دوري أبطال أوروبا، وبعدها ستكون هذه هي أولويتنا، ثم يوم السبت سنلعب الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما كنت صغيرًا، كنت دائمًا أتابع دوري أبطال أوروبا، وأرى من سيفوز به، وكان دائمًا إنجازًا كبيرًا، لكننا نركز على كل مباراة على حدة، وسنرى ما سيحدث".

سلوت يكشف حقيقة اقتراب ألونسو من خلافته في ليفربول

فيما أبدى آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، دهشته من التقارير الصحفية المنتشرة حول اقتراب تشابي ألونسو من خلافته في تدريب الريدز، بعد رحيله عن ريال مدريد.

وعاد ارتباط تشابي ألونسو بإمكانية تدريب ليفربول حال الإطاحة بـ آرني سلوت من منصبه، خاصة أن الريدز لا يحقق نتائج مثالية في الموسم الحالي تحت قيادة الهولندي.

وقال آرني سلوت في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومارسيليا، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا ردا على سؤال حول تلقيه اتصالا من تشابي ألونسو ليخبره بانه سيتولى تدريب ليفربول بعد 6 أشهر: "لا هذا السؤال من أغرب الأسئلة التي وُجهت إليّ، ماذا عساي أن أقول؟ أعمل هنا منذ 18 شهرًا، وأنا راض عن عملي، لقد فزنا بالدوري، لكننا واجهنا صعوبات هذا الموسم، وهذا واضح".

وواصل: "أما صيحات الاستهجان، لا، ربما سمعت بعضها، لكنها لم تكن كثيرة، وهذا طبيعي أيضًا، فعندما تتعادل مع بيرنلي، لا أحد يشعر بالرضا، لكن عندما عاد الناس إلى منازلهم، هدأت المشاعر، ربما ظنوا أن الأمر كان مبالغًا فيه".

سلوت: سعيد بعودة محمد صلاح لهجوم ليفربول أمام مارسيليا بدوري أبطال أوروبا

كما تحدث أرني سلوت مدرب فريق ليفربول عن عودة محمد صلاح للفريق قبل مواجهة مارسيليا غدا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال أرني سلوت عن محمد صلاح: "أنا سعيد جدًا ومسرور بعودته. لقد بدأنا في صناعة المزيد والمزيد من الفرص، وهذا أمر مفيد جدًا عندما يكون لديك محمد صلاح.

وأضاف: هناك لاعب واحد فقط سجل أهدافًا أكثر لهذا النادي، ولا أعتقد أن بإمكاني إشراك إيان راش الآن. مع عدد الفرص التي صنعناها أمام بيرنلي بوجود صلاح، كنا سنسجل أهدافًا أكثر. صناعة الفرص أمر جميل، لكن في النهاية يتم الحكم علينا بالنتيجة فقط."

وأكمل: صلاح سجّل في كأس أمم أفريقيا، وللأسف لم يتمكن من الفوز، لكنه وصل إلى نصف النهائي والآن عاد إلينا. تحدثت معه اليوم وأنا سعيد بعودته.

وتاب: كما قلت، لم يكن لدي سوى جناحين قادرين على اللعب لأكثر من 100 دقيقة في البريميرليج، وهما محمد صلاح وكودي. لدينا لاعبون آخرون مثل فيرتز وفرمبونج، لكن إذا سألتهم عن مركزهم المفضل فلن يقولوا جناح. جيريمي يمكن أن يشكّل خطورة من الجهة اليمنى، وفي المباراة الماضية لعب كظهير، لذا فإن عودة صلاح مهمة لأننا في غيابه صنعنا فرصًا ولم نُحوّلها دائمًا إلى أهداف.

وختم: رأيت اليوم أنه سجل 45 هدفًا على مستوى دوري أبطال أوروبا، واللاعب التالي لديه 5 فقط، وهو فان دايك. لذلك من الرائع عودته إذا تمكن من الوصول إلى هذه المستويات مرة أخرى، وهذا ما يمكنه إظهاره غدًا."

قائمة ليفربول أمام مارسيليا

وضمت قائمة ليفربول للمباراة كل من..

أليسون، جوميز، إندو، فيرجيل فان دايك، كيركيز، فيرتز، سوبوسلاي، ماك أليستر، محمد صلاح، كييزا، جونز، جاكبو، إيكيتيكي، مامارداشفيلي، روبرتسون، وودمان، فريمبونج، جرافنبيرخ، نيوني، ريـو نجوموها.

صلاح يعود الي ليفربول

وتواجد محمد صلاح اليوم الثلاثاء في تدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة مارسيليا، حيث ظهر محمد صلاح بجوار صديقه وزميله المقرب سوبوسلاي أثناء تواجدهما في المطعم الخاص بليفربول.

ترتيب الريدز في دوري أبطال أوروبا

ويحتل الريدز المركز التاسع بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات وهزيمتين.

​

