147 ألف طالب بالشهادة الإعدادية بالشرقية يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، امتحانات اليوم قبل الأخير للمواد المضافة للمجموع بالفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، حيث يتوافد نحو 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات على لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية لأداء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

تعليم الشرقية: إحباط محاولات غش وتصوير امتحان العربي.. ونسبة الحضور 99.4%

تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس

الشهادة الإعدادية 2026، ومن المقرر أن تُختتم امتحانات الفصل الدراسي الأول، غدًا الخميس، بأداء امتحاني مادتي اللغة الأجنبية والهندسة، وفقًا للجداول المعتمدة من مديرية التربية والتعليم.

منع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية

ومن جانبه، أكد محمد رمضان غريب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لعقد الامتحانات، من خلال تجهيز مقار اللجان، وتأمينها، وتوفير الملاحظين والمراقبين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بسير العملية الامتحانية.

 

امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 

وأوضح وكيل الوزارة أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية المقرر دخولهم الامتحانات هذا العام يبلغ 147 ألفًا و105 طلاب وطالبات، من فئات التعليم العام، والمهني، والأمل والنور، ومستشفى 57357، موزعين على 832 لجنة امتحانية تضم 7360 لجنة فرعية على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة بنطاق المحافظة.


أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة

وفي هذا السياق، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن أعمال التصحيح داخل الكنترولات تُجرى أولًا بأول بدقة تامة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال عشرة أيام تقريبًا من انتهاء الامتحانات.

 

موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

وأضاف أن النتيجة سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية، إلى جانب الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالشرقية على موقع فيسبوك.

امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الاول الشهادة الاعدادية بالشرقية ,الصف الثالث الاعدادي تعليم الشرقية اخبار محافظة الشرقية

