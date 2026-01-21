الأربعاء 21 يناير 2026
ثقافة وفنون

في جلسة 6 دقائق، محكمة بريطانية تُفرج عن راسل براند بكفالة بقضية الاعتداء الجنسي

راسل براند
راسل براند
أفرجت محكمة وستمنستر الجزئية بالعاصمة لندن، عن الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند بكفالة، بعد مثوله أمام قاضٍ، على خلفية اتهامه بالاعتداء الجنسي والاغتصاب.

ومثل براند، البالغ من العمر 50 عاما، أمام المحكمة يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري، عبر رابط فيديو من الولايات المتحدة، حيث اكتفى بتأكيد اسمه وتاريخ ميلاده، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، واستمرت الجلسة نحو ست دقائق فقط.

بحسب وثائق المحكمة، تتعلق التهم بحوادث مزعومة وقعت في لندن عام 2009. 

ومن المقرر أن يمثل براند مجددا أمام محكمة ساوثوارك كراون في لندن يوم 17 فبراير المقبل، للنظر في مجريات القضية.

وكانت السلطات البريطانية وجهت لبراند، في ديسمبر 2025، تهمتين بالاعتداء الجنسي والاغتصاب. كما سبق أن وُجهت إليه، في أبريل 2025، خمس تهم إضافية بالاعتداء والاغتصاب، استنادًا إلى ادعاءات أربع نساء، زعمن تعرضهن لانتهاكات جنسية وقعت في إنجلترا بين عامي 1999 و2005.

وتنوعت هذه الادعاءات بين الاغتصاب والاعتداءات الجنسية، في عدة مواقع بجنوب إنجلترا ولندن، بحسب تقارير إعلامية غربية.

من جهتها، أكدت شرطة العاصمة البريطانية أن التحقيق لا يزال مفتوحا، مشيرة إلى أن النساء اللواتي تقدمن بالبلاغات يتلقين الدعم اللازم من ضباط مختصين، ودعت أي شخص لديه معلومات ذات صلة إلى التقدم والتعاون مع السلطات.  

