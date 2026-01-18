تعليم الشرقية: إحباط محاولات غش وتصوير امتحان العربي.. ونسبة الحضور 99.4%

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، إجراءات حاسمة من مديرية التربية والتعليم لضبط سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لامتحانات مادة اللغة العربية والخط والإملاء للشهادة الإعدادية العامة، ومادة الرياضيات للشهادة الإعدادية المهنية.

رصد عدد من المخالفات داخل لجان بإدارتي الحسينية والإبراهيمية

الشهادة الاعدادية، وتم رصد عدد من المخالفات داخل لجان بإدارتي الحسينية والإبراهيمية، إلى جانب إحباط محاولات غش وتصوير أوراق الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة ومندوب الأسئلة بلجنة الملكيين البحرية بإدارة الحسينية

وأسفرت المتابعة عن استبعاد وإلغاء ندب رئيس لجنة ومندوب الأسئلة بلجنة الملكيين البحرية بإدارة الحسينية، وإحالتهما إلىالنيابة العامة بمركز الحسينية، بعد ضبطهما أثناء قيامهما بتصوير ورقة الامتحان، بالمخالفة للقواعد المنظمة للامتحانات والقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والقانون رقم 205 لسنة 2020.

ضبط طالب بلجنة الشهيد محمد البهنساوي بإدارة الإبراهيمية

كما تم ضبط طالب بلجنة الشهيد محمد البهنساوي بإدارة الإبراهيمية لقيامه بتصوير ورقة امتحان اللغة العربية والخط والإملاء باستخدام الهاتف المحمول، حيث جرى التحفظ على الهاتف وعمل محضر إثبات حالة، وعلى إثر ذلك تقرر إلغاء ندب رئيس اللجنة والمراقب الأول ومراقب الدور واثنين من الملاحظين، وإحالتهم إلى الشؤون القانونية لثبوت مخالفتهم للتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات.

تسريب امتحان اللغة العربية

وفيما يتعلق بما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من إجابات منسوبة لامتحان اللغة العربية، أوضحت المديرية أنه بفحص تلك الإجابات تبين عدم صحتها وعدم ارتباطها بأسئلة الامتحان.

أدى 1418 طالبًا وطالبة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة حضور 96.3%

ومن جانبه، أكد محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن امتحان اللغة العربية والخط والإملاء أدّاه اليوم 146 ألفًا و617 طالبًا وطالبة أمام 810 لجان على مستوى المحافظة، بنسبة حضور بلغت 99.4%، فيما أدى 1418 طالبًا وطالبة امتحان مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية المهنية، بنسبة حضور 96.3%.

غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية

وأشار وكيل أول الوزارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية تعمل على مدار الساعة، وتتابع سير الامتحانات لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، مع سرعة التدخل الفوري لإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام اللجان.

توقيع الملاحظين على بيانات الطلاب بكراسات الإجابة

وشدد محمد رمضان على ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والمراجعة، والتأكيد على توقيع الملاحظين على بيانات الطلاب بكراسات الإجابة، موضحًا أن جميع أوراق البوكليت مكودة بأرقام سرية تُمكن المديرية من تتبع أي محاولة غش أو تسريب أو نشر في غضون دقائق معدودة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الطلاب المخالفين أو أي منتدب لأعمال الامتحانات لا يلتزم بالقواعد المنظمة، تطبيقًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، والقانون رقم 205 لسنة 2020.

