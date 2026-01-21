أذربيجان توافق على الانضمام إلى "مجلس السلام" برئاسة ترامب

18 حجم الخط

وافقت أذربيجان على الانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي: "إن أذربيجان، كما هو الحال دائمًا، مستعدة للمساهمة بنشاط في التعاون الدولي والسلام والاستقرار". بحسب"رويترز".

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الدولية لتعزيز "مجلس السلام" وحل النزاعات العالمية، وسط دعوات لتوسيع عضوية المجلس لتشمل دولًا من مختلف المناطق.

ويعد هذا الانضمام خطوة مهمة لأذربيجان على الصعيد الدبلوماسي، حيث يتيح للبلاد المشاركة في مبادرات سلام دولية، ويعكس حرصها على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأعضاء في المجلس، في وقت تتصاعد فيه أهمية التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية في مناطق مختلفة من العالم.

