رد الأهلي على عرض فالنسيا الإسباني لشراء أليو ديانج

يقترب مسئولو النادي الأهلي من الموافقة على عرض فالنسيا الإسباني بشأن شراء لاعب الفريق أليو ديانج.

ووصل أمس عرض للنادي الأهلي بشأن شراء الدبابة المالية والذي يتبقى في عقده 5 أشهر.

وازدادت الأوضاع تعقيدًا داخل النادي الأهلي فيما يخص ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج، بعدما أبدى اللاعب رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء أو فسخ تعاقده بالتراضي في ظل تلقيه عرضًا رسميًّا من نادي فالنسيا الإسباني خلال الساعات الماضية.

وطلب أليو ديانج من إدارة الأهلي السماح له بالرحيل أو الموافقة على فسخ العقد بالتراضي، مع تنازله عن مستحقاته المالية المتبقية لتسهيل انتقاله إلى صفوف الخفافيش في ظل رغبته القوية في خوض تجربة الاحتراف الأوروبي واللعب في بطولة كبرى مثل الدوري الإسباني.

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز المرتقبة فى إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مباراتين حتى الآن في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بالفوز على شبيبة القبائل الجزائري في القاهرة، قبل أن يتعادل في ضيافة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية.

