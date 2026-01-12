الاتحاد السكندري ينهي صفقة أفشة واللاعب يغادر الأهلي خلال ساعات (خاص)

الإثنين 12 يناير 2026
كشف مصدر خاص، عن إتمام اتفاق انتقال محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن صفقة انتقال أفشة إلى زعيم الثغر حسمت بشكل نهائي، في تأكيد لما نشره موقع “فيتو” في وقت سابق بشأن عقد جلسة جمعت اللاعب بمسؤولي نادي الاتحاد السكندري، تم خلالها الاتفاق على تفاصيل التعاقد.

وأشار المصدر إلى أن أفشة سيقوم بجمع متعلقاته من مقر النادي الأهلي غدا، تمهيدا للانتقال إلى الإسكندرية والانضمام إلى صفوف الاتحاد السكندري خلال الساعات المقبلة.

 

تفاصيل جلسة الاتحاد مع أفشة

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف في وقت سابق عن جلسة جمعت بين محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، ومحمد سلامة رئيس نادي الاتحاد السكندري، بحضور عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لزعيم الثغر، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الجلسة شهدت اتفاق مبدئي بين الطرفين على انتقال أفشة إلى صفوف الاتحاد السكندري حتى نهاية الموسم، مقابل 10 ملايين جنيه، إلى جانب بعض المزايا الإضافية المرتبطة بعدد الأهداف التي يسجلها اللاعب أو يصنعها.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في كأس عاصمة مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات مسابقة كأس عاصمة مصر. 

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع طلائع الجيش في الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر يوم الخميس الموافق 15 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء. 

مباراة الأهلي وفاركو

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على مضيفه فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت السبت على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الأهلي: حسين الشحات (هاتريك) وجراديشار، بينما سجل محمود فرحات هدف فاركو.

بهذه النتيجة، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد فاركو في المركز الثالث بـ 9 نقاط.

