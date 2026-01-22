مسلسلات رمضان 2026، ياسمين عبد العزيز تتعرض لحادث في "وننسي اللي كان" (صورة)

18 حجم الخط

تتعرض الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال أحداث مسلسلها “وننسي اللي كان” المقرر عرضه برمضان 2026، لحادث سيارة وتنقل على إثره لأحد المستشفيات الخاصة، ويقف بجانبها حارسها الخاص الذي يلعب دوره الفنان كريم فهمي.

وخلال أحداث مسلسل وننسى اللي كان، تظهر الحلقات السبب وراء الحادث الذي تعرضت له النجمة جليلة رسلان، لنجد أن شقيقها له يد في الأمر.

وتشهد أحداث مسلسل وننسى اللى كان الذى تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز مطاردة زوجها لها، بعد وقوع خلافات كثيرة بينهما مما يجعلها تلجأ لحارس خاص كي يحميها عنها.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما.

وكان مخرج مسلسل وننسى اللي كان، وافق على إنشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

