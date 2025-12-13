السبت 13 ديسمبر 2025
وحدة إخراج ثانية لتسريع تصوير مشاهد مسلسل "وننسي اللي كان" للحاق بالسباق الرمضاني

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
حرص محمد الخبيرى، مخرج مسلسل وننسي اللي كان، الذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، علي انشاء وحدة إخراج ثانية تقوم بتصوير بعض المشاهد الخارجية الخاصة بالعمل، كي يتم الانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل في وقت قصير.

ومن المقرر أن يشهد العمل حربًا بين ياسمين عبد العزيز وشيرين رضا، وتبدأ الأخيرة في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

وتتعرض ياسمين عبد العزيز لعدد من المؤامرات التي تهدف لدفعها إلى الاعتزال، لكنها تقرر المواجهة وترفض الانسحاب، وتستعين بفريق من الحراس الشخصيين للوقوف معها في مواجهة خصومها.

ويشارك في بطولة مسلسل  وننسي اللي كان كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

وكانت قد تحدثت الفنانة شيرين رضا عن مشروع "سينما تك" الذي تنظمه شركة جيميناي أفريقيا بهدف الاستفادة من التكنولوجيا في عالم صناعة السينما، مشيرة إلى أنه يعد فرصة عظيمة للشباب، لتقديم أفكارهم للمنتجين والمخرجين المتواجدين في هذه الفعاليات. 

شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي 

وأضافت شيرين رضا في تصريحات صحفية اليوم السبت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "آه ممكن الذكاء الاصطناعي ياخد دوري.. وانا هقعد في البيت اخد الفلوس والذكاء الاصطناعي هو يمثل لأنه ميقدروش يستعملوا شكلي غير لو أنا وافقت". 

