تفاصيل مسلسل "وننسى اللي كان" لـ ياسمين عبد العزيز في رمضان 2026

18 حجم الخط

تظهر ياسمين عبد العزيز خلال مسلسلها الجديد “وننسى اللي كان” بشخصية قريبة جدًا من حياتها الحقيقية، بعدما وقع اختيارها - من بين عدة سيناريوهات - على تقديم دور نجمة سينمائية تعيش كواليس الشهرة والصراعات في الوسط الفني.

وتتضمن أحداث العمل “فلاش باك” يستعرض مراحل صعود ياسمين عبد العزيز، بدايةً من ظهورها كومبارس في الأعمال الفنية، وصولًا إلى أن تصبح واحدة من أبرز النجمات السينمائيات.

ويكشف المسلسل أن ياسمين عبد العزيز عملت في بداياتها مع الفنانة شيرين رضا التي تظهر أيضًا كنجمة سينمائية، وبعد أن تحقق ياسمين نجاحًا كبيرًا، تنشب بينهما غيرة شديدة تدفع شيرين إلى محاولة الانتقام منها بطرق مختلفة.

تزداد الخلافات بعدما يحاول أحد المنتجين جمع النجمتين في عمل واحد، ما يشعل الحرب بينهما، وتبدأ شيرين رضا في ترويج شائعات حول ياسمين، التي تحاول بدورها الدفاع عن نفسها بمساعدة مجموعة من أصدقائها، إضافة إلى البودي جارد الخاص بها الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.

وتتعرض ياسمين عبد العزيز لعدد من المؤامرات التي تهدف لدفعها إلى الاعتزال، لكنها تقرر المواجهة وترفض الانسحاب، وتستعين بفريق من الحراس الشخصيين للوقوف معها في مواجهة خصومها.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من: كريم فهمي، باسم سمرة، خالد سرحان، محمد لطفي، ليلى عز العرب، شيرين رضا، منة فضالي، محمود حافظ، إدوارد، إنجي كيوان، إلهام وجدي، وإيهاب فهمي، ومن المقرر عرض العمل خلال موسم رمضان 2026.

يجسد كريم فهمي شخصية البودي جارد الخاص بالنجمة السينمائية، ورغم أنه يعيش صراعًا بسبب خلافاتها مع زوجها داخل الأحداث، إلا أنه يكنّ لها مشاعر حب من طرف واحد، قبل أن تلاحظ هي اهتمامه في منتصف الأحداث وتبادله الشعور ذاته.

وتقدم الفنانة منة فضالي شخصية جديدة تمامًا، حيث تلعب دور "لبيسة نجوم" تتنقل بين شيرين رضا وياسمين عبد العزيز وتقوم بنقل الأخبار بينهما، ما يؤدي إلى إشعال الخلافات المستمرة مقابل الحصول على المال من الطرفين.

ويتضمن المسلسل عددًا من الأغاني الرومانسية، وتجري مفاوضات مع النجمة اللبنانية إليسا لتقديم هذه الأغاني، إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق نهائي حتى الآن.

واتفقت الشركة المنتجة مع وائل جسار لتقديم تتر المسلسل، ومن المقرر تسجيله خلال الفترة المقبلة.

وكان من المخطط تقديم العمل في 15 حلقة فقط، إلا أن المؤلف وبالتشاور مع الشركة المنتجة رأوا أن القصة تستحق مساحة أكبر، ليتم اعتماد عرضه في 30 حلقة كاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.