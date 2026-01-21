أسعار الذهب تكسر سابع رقم قياسي في 2026.. المكاسب تتجاوز 12% منذ بداية العام.. والأوقية تقترب من 5000 دولار.. وأزمة جرينلاند كلمة السر

18 حجم الخط

لم يكتف الذهب ببريقه المعتاد في عام 2026، بل تحول إلى انعكاس جنوني في وجه الاضطرابات السياسية، حيث تمكن المعدن الأصفر خلال 21 يوما فقط، من كسر سابع أرقامه القياسية في 2026، محلقا فوق مستويات الـ 4872 دولارا للأونصة، مدفوعا بزخم جيوسياسي لم تشهده الأسواق منذ عقود.

القفزات التاريخية تضرب أسواق الذهب

دخلت الأسواق في حالة من الذعر تجاه الذهب، فور إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بالسيطرة على جزيرة جرينلاند، ملوحا باستخدام القوة العسكرية لتأمين أغراضه الأمنية، حيث قوبل هذا التصريح برد حازم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي وصف التهديدات الأمريكية بالترهيب، محذرا من فرض رسوم جمركية باهظة كعقاب لأوروبا.

شهدت أسواق المعادن الثمينة اليوم الأربعاء، ارتفاعا قياسيا جديدا لأسعار الذهب، حيث اقتربت الأونصة من اختراق الحاجز النفسي عند 5000 دولار، في ظل موجة شراء كبيرة مدفوعة بالهروب إلى الملاذات الآمنة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم مارس نحو 4885.2 دولارا للأونصة، بارتفاع 2.1%، فيما ارتفع السعر الفوري بنسبة 2.15% ما يعادل 116 دولارا، إلى 4872 دولارا للأوقية، ويعد هذا هو الرقم القياسي السابع الذي يحققه المعدن الأصفر منذ بداية عام 2026، ليضيف إلى مكاسبه التي تجاوزت 12% خلال يناير، مواصلا رحلته الصعودية التي بدأت في 2025 حين ارتفع بنسبة 64%.

محركات الصعود القياسي في أسعار الذهب

تصدرت أزمة جرينلاند المشهد بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على الجزيرة، مما أشعل مخاوف من تصاعد التوترات العسكرية والتجارية مع أوروبا، ودفع المستثمرين إلى التحوط في الذهب، كما هبط الدولار إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع أمام العملات الرئيسية، كما انخفضت الأسهم العالمية، في حركة بيع جماعية للأصول المرتبطة بالولايات المتحدة، مما عزز جاذبية الذهب البديل.

وتوقع المحافظون على أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يضعف من عائد الأدوات المنافسة مثل السندات، ليبقي البريق على المعدن الذي لا يدر عائدا.

توقعات متفاوتة وفرص تصحيح

يتوقع العديد من المحللين والمؤسسات المالية، مثل "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان"، اختراق سعر الذهب حاجز 5000 دولار خلال العام الحالي، وربما في النصف الأول منه، مستمرا في دوره كملاذ آمن مع استمرار حالة عدم اليقين.

لكن في المقابل، يحذر بعض الخبراء، مثل محللي "إتش إس بي سي" للسلع، من احتمالية حدوث حركة تصحيحية حادة قد تفقد الذهب ما بين 7% إلى 10% من قيمته، خاصة مع استمرار قوة بعض العوامل المثبطة مثل ارتفاع الدولار أو تأخر خفض الفائدة.

ويواصل الذهب تألقه كوجهة مفضلة للمستثمرين المتخوفين من العواصف الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، بينما تتجه الأنظار نحو تطورات أزمة جرينلاند ومسار السياسة النقدية، يبدو أن الطريق نحو 5000 دولار للأونصة أصبح أقرب، رغم أن الرحلة قد لا تخلو من مطبات ومخاطر تصحيح في أي وقت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.