خارج الحدود

ترامب: شركات النفط الأمريكية تستعد لدخول السوق الفنزويلي

ترامب
ترامب
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن رئيسة فنزويلا المؤقتة رائعة وتعمل معنا الآن.


ترامب: شركات النفط بدأت الاستعداد لدخول السوق الفنزويلي

وأضاف ترامب: شركات النفط الأمريكية بدأت الاستعداد لدخول السوق الفنزويلي

وتابع  ترامب: بايدن أسوأ رئيس أمريكي والحدود المفتوحة أغبى سياسة 
 

واستطرد: حققنا إنجازات أكبر بكثير من أي إدارة أخرى من حيث إنهاء الحروب.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن مصر دفعت الثمن جراء بناء سد النهضة.

ترامب: مصر دفعت الثمن جراء بناء سد النهضة

وأضاف ترامب: منظمة الصحة العالمية فاسدة ومستمرون في إعادة بناء الجيش الأمريكي.
 وتابع: أعدت بناء الجيش خلال رئاستي الأولى.

ترامب: أوقفنا تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد

وأردف:  أوقفنا تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد ويجب أن أحصل على جائزة نوبل عن كل حرب أوقفتها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": قمنا بعمل رائع في سوريا، وكانت هناك محاولة هروب من سجن –الشدادي- وكان السجناء أوروبيين وأوقفت ذلك أمس.

وتابع ترامب فى تعليقه للصحيفة الأمريكية: عملنا مع الحكومة والرئيس بسوريا، وقبضنا على السجناء وهم من أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا.

