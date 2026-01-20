ترامب: شركات النفط الأمريكية تستعد لدخول السوق الفنزويلي

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: إن رئيسة فنزويلا المؤقتة رائعة وتعمل معنا الآن.



وأضاف ترامب: شركات النفط الأمريكية بدأت الاستعداد لدخول السوق الفنزويلي

وتابع ترامب: بايدن أسوأ رئيس أمريكي والحدود المفتوحة أغبى سياسة



واستطرد: حققنا إنجازات أكبر بكثير من أي إدارة أخرى من حيث إنهاء الحروب.

وذكر الرئيس الأمريكي، أن مصر دفعت الثمن جراء بناء سد النهضة.

وأضاف ترامب: منظمة الصحة العالمية فاسدة ومستمرون في إعادة بناء الجيش الأمريكي.

وتابع: أعدت بناء الجيش خلال رئاستي الأولى.

وأردف: أوقفنا تأشيرات الدخول لداعمي حركتي حماس والجهاد ويجب أن أحصل على جائزة نوبل عن كل حرب أوقفتها.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء قال ترامب لصحيفة "نيويورك بوست": قمنا بعمل رائع في سوريا، وكانت هناك محاولة هروب من سجن –الشدادي- وكان السجناء أوروبيين وأوقفت ذلك أمس.

وتابع ترامب فى تعليقه للصحيفة الأمريكية: عملنا مع الحكومة والرئيس بسوريا، وقبضنا على السجناء وهم من أخطر الإرهابيين وكلهم من أوروبا.

