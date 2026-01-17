السبت 17 يناير 2026
خارج الحدود

لأول مرة في تاريخها، فنزويلا توقع عقدا لتصدير الغاز المسال

الغاز الفنزويلي،
الغاز الفنزويلي، فيتو
أعلنت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، ديلسي رودريجيز، أن فنزويلا وقعت اليوم السبت، ولأول مرة في تاريخها، عقدًا لتصدير الغاز المسال.


وقالت رودريجيز خلال حديثها أمام المجلس الوطني للاقتصاد الإنتاجي: "اليوم، ولأول مرة في تاريخنا، تم توقيع عقد لتسويق الغاز المسال. ستتجه أول جزيئة من الغاز الفنزويلي إلى التصدير. لقد أعلنَّا ذلك والآن نفي بالتزامنا".

وأضافت أن العقد جاء نتيجة الجهود الذاتية لشركة النفط والغاز الوطنية PDVSA، ويؤكد المسار الاقتصادي الذي اختارته البلاد. 

كما ذكّرت الرئيسة بأن الشركة تمكنت من رفع إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وهو مستوى لم يُسجل منذ عام 2015.


وأشارت رودريجيز إلى أن العائدات بالعملات الأجنبية من صادرات الهيدروكربونات لن تُستخدم لاستيراد الوقود، الذي أصبحت فنزويلا الآن قادرة على إنتاجه ذاتيًا. 

ولفتت إلى أن هذه الموارد ستُخصص للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك من خلال إنشاء صناديق سيادية.


وأكدت الرئيسة المؤقتة أن الاستبدال الإستراتيجي للواردات وتنويع الاقتصاد يعدان من العناصر الأساسية لبرنامج الحكومة الاقتصادي، مشددة على أن استعادة التمويل يجب أن تدعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والصناعات الغذائية، والسياحة، وليس المضاربات المالية أو النقدية.


وفي الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.

