خارج الحدود

هل يحق لمصر طلب تعويض من إثيوبيا بسبب سد النهضة؟، سامح شكري يجيب

تحدث السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس النواب، عن ملف سد النهضة الإثيوبي، قائلا: " الوساطة الأمريكية كان لها دور مهم فى رعاية المفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة".

أكد وزير الخارجية السابق، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " يجب أن يتم بلورة دور الولايات المتحدة لحل أزمة سد النهضة، وخاصة أن هناك مرونة فى المفاوضات، وإثيوبيا ستوقع على اتفاق ملزم بشأن سد النهضة إذا توفرت إرادة حقيقية لدى أمريكا".


وأضاف وزير الخارجية السابق: " توصلنا إلى اتفاق ملزم خلال ولاية ترامب الأولى لكن الجانب الإثيوبي تهرب من التوقيع عليه"، لافتا: " شاركت فى كافة مراحل ومفاوضات سد النهضة، والسد الإثيوبي كان أمرا واقعا فى 2015 وأديس أبابا لم تكن بحاجة للاعتراف المصري به".


وأوضح: "ذهبنا لمجلس الأمن مرتين بشأن السد الإثيوبي رغم رفض بعض الدول العظمي، والأرضية القانونية لمطالبة مصر بتعويض من تضررها ببناء السد الإثيوبي"، مؤكدا: " من حق مصر مطالبة إثيوبيا بالتعويض من تضررها من السد".


وعن الجامعة العربية ودورها فى قضايا العالم العربي، أكد وزير الخارجية السابق: " الجامعة العربية هى المؤسسة الموجودة حاليا وتعمل بهدف التكامل وتتيح للأعضاء تحقيق الأهداف إذا ما توفرت الإرادة".
 

كان  الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد بعث رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد فيها على استعداد الولايات المتحدة الأمريكية، لاستئناف الوساطة في ملف سد النهضة.

وكتب ترامب في رسالته إلى السيسي، انطلاقًا من روح صداقتنا الشخصية والتزام أمريكا بالسلام ورفاهية الشعب المصري، فأنا على استعداد لاستئناف الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل مسألة "تقاسم مياه النيل" بشكل مسؤول ونهائي.

