"العربي الناصري": رسالة ترامب بشأن سد النهضة اعتراف عالمي بارتباط القضية بالأمن القومي الإقليمي

18 حجم الخط

قال محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري عضو مجلس الشيوخ: إن رسالة الرئيس الامريكى دونالد ترامب إلى الرئيس السيسي تمثل نقلة نوعية في التعاطي الدولي مع ملف الأمن المائي المصري، موضحا أن الرسالة حملت للمرة الأولى اعترافا سياسيا واضحا بأن قضية نهر النيل ترتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والاستقرار الإقليمي.

تفاصيل إعلان ترامب استعداد بلاده لاستئناف الوساطة في ملف سد النهضة

وأكد رئيس الحزب الناصرى فى تصريح خاص لـ فيتو، أن إعلان ترامب استعداد بلاده لاستئناف الوساطة في ملف سد النهضة يمثل تحولا في قواعد التفاوض، خاصة مع تأكيده على مبدأ رفض السيطرة الأحادية على الموارد المائية، وهو ما يمنح الموقف المصري دعما سياسيا إضافيا يعزز استناده إلى القانون الدولي.

التزامات مصر مع دول حوض النيل

وواصل حديثه قائلا: إن مصر أكدت التزامها بالتعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، لكنها في الوقت ذاته لن تقبل بأي ترتيبات تنتقص من حقوقها التاريخية، معتبرا أن الرسالة الأمريكية تفتح نافذة سياسية جديدة، لكنها تتطلب ترجمتها إلى خطوات عملية تفضي إلى اتفاق عادل وملزم يضمن الاستقرار ويمنع أي تصعيد مستقبلي.

وتابع: تمثل دلالة واضحة على تنامي الثقة الدولية في الدور المصري، وعلى المكانة التي باتت تحتلها القاهرة كفاعل رئيسي في ملفات المنطقة المعقدة، وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار الإقليمي، وأن التأكيد على رفض أي ممارسات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود يتسق مع المبادئ الراسخة للقانون الدولي، ومع الدعوات المصرية المستمرة للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يضمن الاستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل، ويحمي مصالح وحقوق جميع دول الحوض دون إضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.