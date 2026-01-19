أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

18 حجم الخط

يبدأ المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في مدينة "دافوس" السويسرية اليوم الإثنين الموافق 19 يناير إلى الجمعة 23 من نفس الشهر.

قمة السيسي وترامب بدافوس

ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش فعاليات منتدى دافوس، وفقا لما أعلنته كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض.

القمة المصرية الأمريكية

ومن المتوقع أن تتناول القمة المصرية الأمريكية عددا من الملفات الهامة على رأسها تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتطورات الأوضاع في غزة ووقف إطلاق النار وجهود التهدئة ومساعي وقف التصعيد والأوضاع الإنسانية وسبل دعم الاستقرار في المنطقة وقضية المياة وسد النهضة الإثيوبي وأزمات السودان وليبيا والقرن الأفريقي.

سد النهضة الإثيوبي

وأكد الرئيس السيسي مؤخرا خلال لقاء مسعد بولس، كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للشئون العربية والأفريقية، أهمية البناء على ما شهدته العلاقات الاستراتيجية بين البلدين من زخم خلال الفترة الماضية من أجل الارتقاء بالتعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح الجانبين، وتم التأكيد على أهمية عقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال عام ٢٠٢٦، فضلًا عن ضرورة زيادة التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في السودان وليبيا والقرن الأفريقي، تحقيقًا للاستقرار في المنطقة.

الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل قضية تقاسم مياه نهر النيل بشكل مسؤول ونهائي.

غزة وإسرائيل

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب قدم شكره للرئيس السيسي على قيادته الحكيمة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مثنيًا على دوره في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وما خلفته من آثار ثقيلة على المصريين وجيرانهم في غزة وإسرائيل.

وأكد ترامب أن عرض الوساطة يأتي انطلاقًا من روح الصداقة الشخصية بينه وبين الرئيس السيسي ومن التزام الولايات المتحدة بدعم السلام ورفاهية الشعب المصري، مشددًا على أن فريقه يدرك الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الوساطة هو التوصل إلى اتفاق يضمن الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ويحول دون سيطرة أي دولة على موارد النهر بما يضر بالدول الأخرى في الحوض.

رسالة الرئيس دونالد ترامب للسيسي

وأوضح البيان أن الحلول المقترحة ستقوم على خبرات فنية، ومفاوضات عادلة وشفافة، مع دور أمريكي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، ما يتيح تحقيق اتفاق دائم يضمن تدفقات مائية مستقرة في سنوات الجفاف لشعبي مصر والسودان، وفي الوقت نفسه يتيح لإثيوبيا توليد كميات كبيرة من الكهرباء يمكن بيع جزء منها أو توفيره لمصر والسودان

ومن جانبه قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أُثمّن رسالة الرئيس "دونالد ترامب"، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف: كما أثمن اهتمام الرئيس "ترامب" بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.