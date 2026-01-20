سامح شكري يكشف حقيقة تأثره برحيل شيمون بيريز

الثلاثاء 20 يناير 2026
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق، وعضو مجلس النواب: إن استعادة ثقة الشركاء الدوليين وإقناعهم بأن ما حدث فى 30 يونيو ثورة شعبية كان تحديا كبيرا فى ذلك الوقت.

 

وعن فترة تعامله كوزير للخارجية فى فترة حكم الإخوان، أكد وزير الخارجية السابق، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، تقديم الإعلامية لميس الحديدي المذاع على فضائية "النهار": " كنت ناصحا أمينا بما يخدم مصلحة الدولة المصرية، ولكن لم تجد النصيحة طريقها الصحيح ولم يستجب لها أحد".


وأضاف وزير الخارجية السابق: " نصحت بمراجعة الموقف من الانفتاح على الدول ذات الفكر العقائدي خلال حكم الإخوان ولم يستمع إلي، وتم إقصائي من لقاء وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ومرسي فى ذلك الوقت".


وأوضح عضو مجلس النواب: " حل الدولتين لم ينته بالنسبة للشعب الفلسطيني أو لمصر، وحل الدولتين يواجه تحديا كبيرا، والموقف الأمريكي الحالي ليس داعما له"، مؤكدا: " قضية التهجير تراجعت كثيرا فى ظل الرفض المصري والعربي، ويمكن القول إن الإدارة الأمريكية تفهمت عدم ملائمة السير فى اتجاه تهجير سكان غزة".


وأكد السفير سامح شكري: " لم أشاهد مباراة نهائي اليورو مع بنيامين نتنياهو وكان هناك استغلال للصورة فى غير محلها، والهدف من الصورة هو أن هناك محاولة لإظهار قدر من المودة بين الجانبين".


وتابع: " النقاش مع نتنياهو خلال زيارتي لمنزله تطرق إلى قضية نزع السلاح، وصورتي خلال جنازة الرئيس الإسرائيلي الراحل بيريز لم تكن معبرة عن مشاعري".

