بعد تعيينه بمجلس النواب، محطات في حياة وزير الخارجية السابق سامح شكري

جاء اسم وزير الخارجية السابق سامح شكري، من بين الأسماء التي تم تعيينها في مجلس النواب.

فمن هو سامح شكري؟

ولد سامح شكري في القاهرة عام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

سامح شكري

انضم سامح شكري إلى السلك الدبلوماسي عام 1976، ليبدأ رحلة طويلة امتدت عبر مكاتب الوزارة وسفارات مصر حول العالم، ومنذ أول مهمة له كملحق دبلوماسي، أظهر قدرته على إدارة الملفات المعقدة بهدوء وثبات، ما أكسبه سمعة المفاوض الحاذق والمحلل الدقيق للملفات الدولية.

محطات سامح شكري الدبلوماسية

وعمل سامح شكري في العديد من العواصم الكبرى والمنظمات الدولية، فعمل في لندن وبوينس آيرس، وشغل منصب مستشار في البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك، كما تولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا.

وفي عام 1999، عين سفيرًا لمصر لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث كان له حضور بارز داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وقاد سامح شكري فريق مصر في مفاوضات معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترأس عدة لجان دولية متعلقة بنزع السلاح، مؤكدًا مكانته كصوت هادئ وموثوق في الساحة العالمية.

وعين سفير مصر في واشنطن (2008–2012)، في فترة صعبة على الصعيد الإقليمي والدولي، نجح خلالها في الحفاظ على حوار استراتيجي فعال مع الإدارة الأمريكية، وعكس مواقف بلاده بثقة ودقة.

وعاد إلى القاهرة ليتقلد مناصب قيادية داخل وزارة الخارجية، قبل أن يعين وزيرًا للخارجية عام 2014، ليصبح واجهة السياسة الخارجية المصرية لأكثر من عقد، وخلال هذه الفترة، قاد المفاوضات حول ملفات معقدة مثل سد النهضة، وشارك في جهود تثبيت الاستقرار الإقليمي، وضمان حضور مصر الفاعل في المحافل الدولية، محافظًا على توازن بين الصرامة الدبلوماسية والحكمة الهادئة.

