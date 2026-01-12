أول تعليق من سامح شكري على تعيينه بالنواب: خدمة الوطن تكليف (فيديو)

18 حجم الخط

أعرب سامح شكري عضو مجلس النواب، عن اعتزازه الكبير بالثقة التي منحه إياها رئيس الجمهورية بتعيينه ضمن الـ 28 نائبًا معينًا، مؤكدًا أنها ثقة غالية يسعى لأن يكون أهلًا لها.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية شيرين مجدي بقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الفرصة تمثل له امتدادًا لمسيرته في خدمة الوطن والشعب المصري، معربًا عن أمله في التوفيق خلال أداء مهامه البرلمانية في الفصل التشريعي الثالث.

وتابع: أنّ العمل البرلماني خلال السنوات الخمس المقبلة سينصب بوجه عام على الملفات التي تمس المواطن المصري بشكل مباشر، وتسهم في تحقيق مزيد من الارتقاء والازدهار.

وأكد أن قضايا التنمية الاقتصادية وعوائدها على حياة المواطنين تمثل محور اهتمام مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، باعتبارها الهدف الأساسي الذي يسعى إليه جميع النواب.

وذكر أن البرلمان المصري يضطلع بدور مهم في تعزيز التعاون مع البرلمانات على مستوى العالم، موضحًا أن هذا التعاون يمثل إحدى أدوات دعم العلاقات الثنائية بين مصر وشركائها الدوليين.

وواصل، أن المشاركة الفاعلة في المؤسسات البرلمانية متعددة الأطراف، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، تسهم في توثيق العلاقات البرلمانية وتعزيز العمل المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، إجراء الانتخابات على منصب رئيس المجلس، والذي ترشح عليه النائب محمود سامي، ممثل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في منافسة المستشار هشام بدوي.

