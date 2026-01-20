بيراميدز يكتسح الجونة بثلاثية ويصعد لربع نهائي كأس مصر

الثلاثاء 20 يناير 2026
مباراة الجونة وبيراميدز، صعد نادي بيراميدز  لدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الجونة بثلاثية نظيفة على استاد خالد بشارة بالجونة في دور الستة عشر.

مباراة الجونة ضد بيراميدز

وشهدت الدقيقة 4 حصول حامد حمدان لاعب وسط بيراميدز على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على حافظ إبراهيم في وسط الملعب. 

وفي الدقيقة التاسعة أحرز بيراميدز هدف التقدم من ركلة ركنية وارتباك في دفاع الجونة ووصلت الكرة إلى محمود زلاكة ليسددها داخل الشباك لتصبح النتيجة 1-0.

وعزز بيراميدز التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 21 بعد انطلاقة رائعة من محمود زلاكة ثم تمريرة إلى مصطفى زيكو الذي سدد الكرة داخل شباك الجونة لتصبح النتيجة 2-0.

وواصل بيراميدز سيطرته بعدما سجل الهدف الثالث في شباك الجونة في الدقيقة 27 عن طريق مروان حمدي، ليتقدم السماوي بنتيجة 3-0.

بيراميدز يتقدم بثلاثية أمام الجونة في الشوط الأول
تشكيل بيراميدز في مواجهة الجونة بكأس مصر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - كريم حافظ - أحمد توفيق

خط الوسط:  محمود زلاكة - وليد الكرتي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - حامد حمدان

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

زياد هيثم - علي جبر - طارق علاء - أحمد عاطف قطة - بلاتي توريه - عبد الرحمن مجدي - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - فيستون ماييلي

الجريدة الرسمية