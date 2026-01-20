دوري أبطال أوروبا، مانشستر سيتي يتأخر أمام بودو جليمت بهدفين في الشوط الأول

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، يتأخر مانشستر سيتي أمام مضيفه بودو جليمت النرويجي بهدفين دون رد في الشوط الأول في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

وسجل بودو جليمت هدفين متتاليين عن طريق جاسبر في الدقيقتين 22 و24.

ويتواجد النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي مباراة اليوم ضد بودو جليمت بعد انتهاء مشواره رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ولكن على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

تشكيل مانشستر سيتي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، آيات نوري.

خط الوسط: رودري، رينديز، أوريلي.

خط الهجوم: فيل فودين، شرقي، إيرلينج هالاند.



ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وهو يمتلك 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول البطولة، في حين أن بودو جليمت لديه 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

