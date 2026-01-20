الثلاثاء 20 يناير 2026
مرموش بقائمة البدلاء، تشكيل مانشستر سيتي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
دوري أبطال أوروبا، يحل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا، ضيفا مساء اليوم الثلاثاء، على نظيره فريق بودو جليمت النرويجي في ملعب "أسبميرا" ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري، من دوري أبطال أوروبا.

ويشارك النجم المصري عمر مرموش في قائمة مانشستر سيتي لخوض مباراة اليوم ضد بودو جليمت بعد انتهاء مشواره رفقة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا ولكنه يتواجد على مقاعد البدلاء خلال اللقاء.

 تشكيل مانشستر سيتي أمام بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا 

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبد القادر خوسانوف، ماكس ألين، آيات نوري.

خط الوسط: رودري، رينديز، أوريلي.

خط الهجوم: فيل فودين، شرقي، إيرلينج هالاند.


ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم وهو يمتلك 13 نقطة ويحتل المركز الرابع في جدول البطولة، في حين أن بودو جليمت لديه 3 نقاط في المركز الثاني والثلاثين.


موعد مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وبودو جليمت اليوم في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:45 بتوقيت السعودية.

ويشارك 36 فريقًا في دوري أبطال أوروبا، بدلًا من 32 فريقًا، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول إلى الثامن، بشكل مباشر إلى دور الـ16 من البطولة، على أن يخوض الذين يحتلون المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين، مرحلة الملحق، والتي تتمثل في مباراتي ذهاب وإياب، حسب قرعة.

وفي دور الـ16، تلتقي الفرق المتأهلة مباشرة مع أولئك الذين تخطوا مرحلة الملحق، حسب قرعة أيضًا.

 

 

