دليل الوجبة الصحية، معهد التغذية يكشف فوائد الهرم الغذائي الجديد

أكدت الدكتورة جيهان فؤاد، استشاري التغذية العلاجية، والمدير السابق لمعهد التغذية أن الهرم الغذائي أحد أهم الأدلة الإرشادية لتخطيط الوجبات اليومية منذ ظهوره في خمسينيات القرن الماضي، حيث تم تصميمه في صورة هرم لتبسيط فهم الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائية، بما يضمن تحقيق التوازن الغذائي والصحة العامة.



وأوضحت في فيديو توعوي للمعهد القومي للتغذية علي الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن الشكل الهرمي يهدف إلى توضيح النسب والكميات بشكل بصري سهل، حيث تأتي النشويات في كميات أقل، بينما يحتل البروتين قمة الهرم، مع التركيز على أن اللحوم الحيوانية تحتوي على نسب أعلى من البروتين، مشيرة إلى أن الاحتياج اليومي للبروتين قد يصل إلى 1.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم في بعض الحالات.



وأضافت أن النظام الغذائي المتوازن يجب أن يكون مناسبًا من الناحية الاقتصادية، بحيث يراعي القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن الهرم الغذائي الجديد يعتمد على زيادة الدهون الصحية مثل السمنة البلدي، وتقليل كميات النشويات، خاصة المكررة منها.



وشددت د. جيهان فؤاد على أن اللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة بشكل عام يجب الابتعاد عنها تمامًا، لما لها من آثار سلبية على الصحة وارتباطها بالعديد من الأمراض المزمنة.

سبب تغير مؤشرات الهرم الغذائي



وعن سبب تغير مؤشرات الهرم الغذائي من وقت لآخر، أوضحت أن ذلك يعود إلى تطور الأبحاث العلمية المستمرة، والتي تؤدي إلى تحديث الإرشادات الغذائية بما يتوافق مع أحدث الاكتشافات حول احتياجات الجسم وتأثير الأغذية المختلفة على الصحة.



وأكدت أن الهرم الغذائي موجّه بالأساس للأصحاء، أما المرضى أو من يعانون من مشكلات صحية معينة، فيجب أن يحصلوا على نظام غذائي مخصص من خلال استشارة طبيب أو أخصائي تغذية علاجية، لضمان تلبية احتياجاتهم الصحية بشكل آمن وسليم.



أكدت أن التغذية السليمة ليست مجرد اختيار نوع الطعام، بل تعتمد على الكميات الصحيحة، والتوازن بين العناصر الغذائية، والالتزام بإرشادات طبية دقيقة.

