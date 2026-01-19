الرعاية الصحية تعزز مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد بأحدث الأجهزة الطبية

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تعزيز الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد، من خلال تدعيمه بأحدث الأجهزة الطبية المتخصصة في فحص وتشخيص أمراض العيون، وذلك في إطار خطتها الشاملة لتحديث وتجهيز منشآتها الطبية بأحدث التقنيات العالمية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

زيادة التكلفة الاستثمارية لتعزيز خدمات فحص وتشخيص أمراض العيون

وفي هذا السياق، أشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى زيادة التكلفة الاستثمارية لتعزيز خدمات فحص وتشخيص أمراض العيون، من خلال دعم المستشفى بهاتين الجهازين، لافتًا أن هذا الدعم يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز خدمات طب العيون وتوفير فحوصات دقيقة ومتقدمة تسهم في الاكتشاف المبكر والعلاج الفعّال لمختلف أمراض العيون.

وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى تم تزويده بـ جهاز منظار قاع العين غير المباشر (Indirect Ophthalmoscope)، والذي يُستخدم في فحص الشبكية بالكامل، واكتشاف حالات الانفصال أو القطع الشبكي، إلى جانب تقييم العصب البصري ومركز الإبصار، كما يُعد مناسبًا لفحص الأطفال والمرضى، ويُستخدم في متابعة الحالات بعد جراحات الشبكية.

وأضاف السبكي أنه تم دعم المستشفى أيضًا بـ جهاز المصباح الشِّقِّي (Slit Lamp)، أحد الأجهزة الأساسية في تشخيص أمراض العيون بدقة عالية، حيث يُستخدم في فحص الجفون والملتحمة، وتقييم القرنية، وتشخيص أمراض القزحية والعدسة، فضلًا عن قياس ضغط العين وفحص قاع العين باستخدام عدسات متخصصة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأجهزة الجديدة تتيح تقديم خدمات تشخيصية متقدمة تشمل فحص الشبكية، تقييم العصب البصري، متابعة الحالات بعد الجراحات، وتشخيص أمراض الجفون والقرنية والقزحية والعدسة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى العيون بمحافظة بورسعيد.

حصول المستشفى على الاعتماد القومي GAHAR والاعتراف الدولي كمستشفى أخضر GGHH

وأكد السبكي أن مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد يجمع بين كوادر طبية وتمريضية متميزة وأحدث التقنيات الطبية، لافتًا إلى أن حصول المستشفى على الاعتماد القومي GAHAR والاعتراف الدولي كمستشفى أخضر GGHH يعزز مكانته كمؤسسة طبية رائدة، ويعكس التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.

كما أكد أن الهيئة تواصل جهودها للتطوير والارتقاء المستمر بالمستشفيات التخصصية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، بما يتماشى مع رؤيتها في توطين الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحافظات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والتميز في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

