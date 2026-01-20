اجتماع موسع لوكيل وزارة التموين بالإسكندرية مع رئيس شعبة الخضر والفاكهة التابعة للغرفة التجارية

18 حجم الخط

عقد اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اجتماعا بمقر ديوان عام المديرية مع رئيس شعبة الخضار والفواكه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى وأحمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية وأحمد عبد الرحيم مدير المكتب الفنى و مؤنس محمد منسق المكتب الفنى والدكتور هاشم محمد هاشم رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية والوفد المرافق له

و ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتواصل الدائم مع الغرفة التجارية من خلال الشعب التى تمثل الأنشطة التجارية المختلفة

حيث تم استعراض العديد من الملفات الهامة المتعلقة بأسواق الجملة وأسواق التجزئة بالاسكندرية والتى تم فحصها خلال الاجتماع وكذلك توفير كميات من الخضر والفاكهة خلال استقبال شهر رمضان الكريم لحوكمة الأسعار بالأسواق





وكان قد عقد اليوم المهندس جمال عمار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية اجتماع بمقر ديوان عام المديرية مع رئيس شعبة المخابز بغرفة صناعة الطحن والوفد المرافق

و ذلك فى إطار حرص مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتواصل الدائم مع ممثلين أصحاب الأنشطة خاصة غرفة صناعة الطحن

حيث تم استعراض العديد من الشكاوى والمشاكل التى تواجه عدد من أصحاب المخابز و متعهدى نقل الدقيق وكذلك أليات التعامل مع المطاحن والتى تم فحصها خلال الاجتماع والعمل على حلها من خلال الادارات الفنية المختصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.