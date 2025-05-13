تموين شرق الإسكندرية يضبط لحوما ومواد غذائية منتهية الصلاحية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لضبط الأسواق والأسعار بالمحافظة.







ياتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.



حيث قامت إدارة تموين شرق برئاسة رضا حسن مدير الإدارة وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات على نطاق الإدارة.

أسفرت الحملات عن ضبط مخزن تجهيز تابع لأحد المطاعم، وذلك لقيامه بتخزين كمية من اللحوم داخل الثلاجات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط ٢٠٠ طبق لحوم منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمي بإجمالى ١٧٣ كجم.

كما ضبط سوبر ماركت لحيازته 5 كجم بسطرمة بها تغير في خواصها، وآثار عفن ولا يوجد عليها أي بيانات و٢٤ عبوة كيك ومياة غازية منتهية تاريخ الصلاحية

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات.

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