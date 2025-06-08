الأحد 08 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تحرير محاضر تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

الاسكندريه
الاسكندريه

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة بالإسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل الحواوشي في البيت، غداء سريع لثالث أيام العيد

تواصل حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بمراكز ومدن دمياط

أعلن مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش عن نتائج مجهودات الحملات الرقابية للإدارات الفرعية، والتى تمثلت فى تحرير محضر تصرف لأحد المخابز البلدية فى ٢١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير ٤ محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين وتحرير١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،  و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية و٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجين

كما تم تحرير ٦ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعارالسلع الغذائية بالأسواق

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

   

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بالاسكندرية التموين وزارة التموين السيد حرز الله

مواد متعلقة

مراكز الشباب والأندية والحدائق بكفر الشيخ كاملة العدد ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

طريقة عمل الحواوشي في البيت، غداء سريع لثالث أيام العيد

تواصل حملات النظافة ومكافحة الحشرات خلال عيد الأضحى بمراكز ومدن دمياط

الأكثر قراءة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لشخص تباهى بتواجده داخل جراج قسم شرطة بالقاهرة

بـ 800 ألف دولار، الزمالك يقترب من خطف صفقة الأهلي

تنسيق الجامعات 2025، قائمة الجامعات المعتمدة في مصر

أول تعليق من وزير الزراعة بعد التعدي على مسؤول في سوهاج خلال تنفيذ قرار إزالة

طبيب على متن السفينة "مادلين": مسيرات الاحتلال تحلق فوق رؤوسنا منذ ساعات

ننشر التقرير الطبي الخاص بالتعدي على مسئول حماية الأراضي بسوهاج (صور)

تكلفة بالمليارات وتهيئة الشباب لتقاضي راتب 50 ألف جنيه شهريا، تفاصيل مبادرة "الرواد الرقميون"

كاتس يهدد نشطاء السفينة "مادلين" ويطالب جيش الاحتلال بمنعهم من الوصول لغزة

خدمات

المزيد

تبدأ من 22 جنيها، أسعار الأرز في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

استقرار أسعار السكر في الأسواق ثالث أيام عيد الأضحى

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الأحد 8 يونيو 2025

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

مصروفات كلية النقل الدولي واللوجستيات 2025 وأماكنها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم لعب كرة القدم في المنام وعلاقته بالخلافات الزوجية

مسجد الغمامة بالمدينة المنورة، سر تسميته وأشهر أسمائه وقيمته التاريخية

ما حكم الجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة؟، الأزهر يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية