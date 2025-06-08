تحرير محاضر تموينية خلال حملات مكبرة على أسواق الإسكندرية

تابعت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التموين والتجارة بالإسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أعمال غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية وكذلك إدارة الرقابة بالمديرية، تزامنا مع أيام عيد الأضحى المبارك.

أعلن مركز الاعلام والاتصال السياسى للمديرية برئاسة المهندس محمود القلش عن نتائج مجهودات الحملات الرقابية للإدارات الفرعية، والتى تمثلت فى تحرير محضر تصرف لأحد المخابز البلدية فى ٢١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم، وتحرير ٤ محاضر توقف لمخابز بلدية بدون إذن مسبق من التموين وتحرير١٣ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٧ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية و٨ محاضر عدم نظافة أدوات العجين

كما تم تحرير ٦ محاضر عدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، وتحرير محضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز وتحرير عدد ٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعارالسلع الغذائية بالأسواق

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

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