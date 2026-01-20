الثلاثاء 20 يناير 2026
بعد رحيله عن ريال مدريد، ألونسو ينتظر عرضا من ليفربول

ذكرت تقارير إعلامية أن مدرب ريال مدريد السابق تشابي ألونسو يخطط لأخذ عطلة قصيرة، بعد إقالته من تدريب "الملكي" لمراجعة أفكاره وأخذ قسط من الراحة.

مستقبل ألونسو التدريبي

وأكدت التقارير أن المدرب الباسكي البالغ 44 عامًا يخطط لأخذ فترة راحة قصيرة بعيدًا عن التدريب، ما لم يتحرك ليفربول للتعاقد معه.

ووفقًا لصحيفة صن البريطانية فإن المدرب الإسباني سيقبل على الفور تدريب ليفربول في حال تقدم النادي الإنجليزي بعرض رسمي له، وذلك نظرًا للعلاقة العاطفية القوية التي تربطه بـ"الريدز" عندما كان لاعبًا في الفريق وصنع أمجاده في أنفيلد.

بيان ريال مدريد بإقالة تشابي ألونسو 

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي بالاتفاق المتبادل مع المدرب تشابي ألونسو، عن إنهاء فترة توليه قيادة الفريق الأول.

وأكد النادي أن تشابي ألونسو سيظل دائمًا محل المحبة والإعجاب من قبل جميع جماهير ريال مدريد، نظرًا لمكانته كأسطورة تمثل دائمًا قيم النادي. وشدد النادي على أن ريال مدريد سيظل دومًا بيته.

وعبر النادي عن شكره العميق لألونسو وجهازه الفني على جهودهم وتفانيهم طوال الفترة الماضية، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المرحلة الجديدة من مسيرتهم المهنية.

 

أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد

وقاد تشابي ألونسو ريال مدريد في 34 مباراة بمختلف البطولات منذ انطلاق الموسم الجاري 2025-2026، وحقق 24 انتصارًا وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات، وسجل الريال تحت قيادته 72 هدفًا واستقبل 38.

وخسر تشابي ألونسو مع ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الإسباني.

