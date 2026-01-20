18 حجم الخط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق نشب داخل سايبر بمدينة العبور، حيث تم الدفع بسيارات الإطفاء ونجحت القوات في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، دون امتداده إلى المناطق المجاورة، ودون وقوع أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق هائل نشب داخل سايبر بالعبور



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل سايبر بسنتر الياسمين بمدينة العبور، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارات الإطفاء اللازمة للتعامل مع الحريق.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، وتولت الجهات المعنية التحقيق للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

