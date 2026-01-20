الثلاثاء 20 يناير 2026
الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع في العبور

حريق بالمنطقة الصناعية
حريق بالمنطقة الصناعية بالعبور،فيتو
شهدت المنطقة الصناعية بمدينة العبور، منذ قليل اندلع حريق هائل داخل مصنع للأطباق البلاستيك، وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة علي النيران.

محافظ القليوبية يشكل لجنة لفحص واقعة تداول امتحان الإنجليزي للشهادة الإعدادية

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

حريق هائل يلتهم مصنعًا بالمنطقة الصناعية في العبور.. والدفع بـ7 سيارات إطفاء

البداية عندما تلقى اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مصنع بلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف للسيطرة علي حريق بالعبور 

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء مدعمة بسيارات الاسعاف للسيطرة علي الحريق ومحاصرة النيران ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية محافظة القليوبية أن الحريق داخل مصنع للأطباق البلاستيك دور أرضي علي مساحة 500 متر بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطنو الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري
وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

